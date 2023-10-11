"Головы летят": громкое решение Залужного, или почему в Украине начальников ТЦК меняют, как перчатки

В Украине начальников ТЦК меняют как перчатки. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил нового начальника Львовского территориального центра комплектования Дениса Чаюка всего через месяц после назначения.

Какой новый громкий скандал случился, что не столько с мобилизацией в Украине — об этом и не только в эксклюзиве TSN.ua.

Решение Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил нового начальника Львовского территориального центра комплектования Дениса Чаюка. Продержался новый руководитель не долго, приказ об увольнении главнокомандующий подписал через месяц после назначения. Такая информация появилась в местных СМИ, ссылающихся на свои источники в Министерстве обороны.

Что случилось и какая причина увольнения — неизвестно. По предварительной информации, его перевели на должность заместителя командира одной из воинских частей. Кто возглавит Львовский областной ТЦК, пока тоже неизвестно. В то же время пресс-секретарь Львовского областного военкомата Мария Левко рассказала, что Чаюк сейчас находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности.

Скандалы из ТЦК

Но за последний месяц Львовщина не вылезает из скандалов. Через месяц ДБР разоблачила там ряд нарушений, в том числе и в районном ТЦК. А началось все с этого видео.

На Львовщине работник ТЦК жестоко избил мужчину

Это видео в сети появилось днем 19 сентября. На кадрах видно, как человек в военной форме избивает мужчину в штатском и угрожает ему пистолетом. Впоследствии видео обращение с мольбой о помощи записал и сам пострадавший, он заявил, что сам он из Харькова, а в помещении ТЦК его незаконно удерживают уже шестые сутки.

За мужчину в форме, впоследствии оказавшемся работником Самборского ТЦК, заступались и военные, потому что как оказалось, пострадавший — уклоняющийся, который свой побег через границу в деталях снимал на телефон.

Реакция сети

А вот в сети наоборот за харьковчанина вступились люди, отмечая, что, если бы там не было, вину должен доказывать суд, а не самосуд в ТЦК. Фигуранты задержали Государственное бюро расследования.

Скандальное задержание во Львовской области

Впоследствии представителям ТЦК избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца без ношения электронного браслета.

И не успел градус возмущения уменьшиться, как уже 21 сентября Львовщину потряс новый скандал и снова он касался районного ТЦК. Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на взятке поймали теперь уже женщину-офицера Пустомытовского отделения Львовского РТЦК.

На взятке поймали женщину-офицера Пустомытовского отделения Львовского РТЦК. Facebook/Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Она как раз получала очередной транш в сумме 17 000 долларов, а в сумке фигурантки полицейские нашли еще конверт с более чем девятью тысячами долларов, но откуда такие деньги в сумке, женщина объяснить не смогла. Обычно офицерша обещала мужчинам за 8500 долларов помочь со снятием граждан с военного учета.

На взятке поймали женщину-офицера Пустомытовского отделения Львовского РТЦК. Facebook/Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Начальник-взяточник в Самборском ТЦК

Но это не все. После громкого избиения мужчин работниками ТЦК в Самборе, НАПК взялось проверять районное ТЦК. И не зря. Оказалось, что начальник этого терцентра полковник Сергей Бабич — самый настоящий миллионер. У военкома "завалялось" более четырех миллионов гривен. Сам полковник заявил, что все это – подарки от матери и давние заработки.

Между тем в сети ходят слухи о таксе Бабича: говорят, чтобы комиссироваться во время войны ему нужно было заплатить до 12-15 тысяч долларов. В целом за период войны Сергей Бабич комиссовал лично более 1000 человек. А теперь насчет состояния, здесь очень интересно.

Чем богат Бабич?

Полковник имеет три птицефабрики в селах Монастырец, Ольшаник Самборского района и селе Городище Дрогобычского района. В Самборе есть кафе и пиццерия, а еще несколько магазинов, квартира и дом на 400 квадратных метров.

Несколько квартир есть еще во Львове, запасся военком земельными участками, а ездит на новой Toyota Ленд Крузер 200. И если вы думаете, что этот длиннющий список закончился, то нет, он еще имеет недвижимость за рубежом. И еще любопытный факт, эксминистр обороны Резников наградил его наградным оружием.

Что об этом говорит президент?

Так что не столько с мобилизацией и работой территориальных центров комплектований? Когда скандалы дошли и до президента Зеленского, он собственно и подписал указ об увольнении всех областных военкомов, а на их место приказал назначить офицеров, непосредственно участвовавших в боевых действиях и не понаслышке знающих, что такое война и почему здесь не место взяткам.

В частности, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский отметил, что списки военных, которые могут заменить военных и которые не будут дискредитировать себя, был составлен сразу после заявления Зеленского.

“К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по выводам ВЛК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров», – сказал Вениславский.

Новых начальников будут тщательно проверять

Реализацией решения президента занимается непосредственно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК и СП проверяют работники СБУ. Хочется верить, что это поможет наконец-то обуздать коррупцию во время войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГЛАВЫ ЛЕТЯТ! Громкое решение Залужного! Что не так с мобилизацией?

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