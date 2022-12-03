Голубцы и вареники: украинки в Нидерландах придумали способ облегчить жизнь местным хозяйкам

Украинки открыли производство полуфабрикатов, где трудоустраивают сбежавших от войны и теперь накормят нидерландцев варениками и голубцами, говорится в ТСН.

Всего работу в Нидерландах уже нашли 80 процентов наших беженцев. Правда, абсолютное большинство – тяжелую и неквалифицированную. Именно из-за желания дать заработок своим, в тепле и с напоминанием о доме, в городке недалеко от Амстердама открыли украинскую кулинарию.

Алсмеер – городок неподалеку от Амстердама. В местных кафе большей частью выпечка, ведь культа пищи в Нидерландах нет – на обед бутерброды, горячо только раз в день – на ужин. Но здешнее меню пытаются разнообразить украинскими блюдами. В холодильнике на витрине вареники, сырники, пельмени, фаршированные перцы и голубцы, которые крутят прямо здесь.

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Татьяна в Нидерланлах уже 15 лет, с началом российского вторжения волонтерила в центре для беженцев – там и появилась мечта, как одновременно популяризировать украинское и помочь своим. “Здесь в округе единственная работа, которая есть для украинцев – работа на упаковке цветов. А это работа очень тяжелая на холоде, в голоде, мокро и они там работают, потому что нужно жить. А здесь мы пытаемся создать какие-то условия, чтобы как в семье”, — рассказывает основательница Татьяна Иосипенко.

Сейчас кулинарная семья – это десять девушек. Кристина – самая молодая, зато с профильным образованием повара-кондитера. “Каждое воскресенье мы дома готовили вареники и пельмени. Конечно, хорошо, что в Нидерландах есть часть украинского сердца — что-то свое”, — говорит девушка.

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Большинство в Украине готовили только дома — новую профессию овладевают за неделю до открытия. Учить из Польши приехала технология Виктория. Блинчики – самая сложная часть программы, потому что есть у них две разные стороны – матовая и глянцевая. Ровно 35 г начинки и выверенная до миллиметров длина. "Они должны быть одинаковыми, все одного размера", — отмечают девушки.

Руслана же мечтает сменить местные пищевые привычки. "Голландкам так тяжело — они почти не готовят, покупают полуфабрикаты — у них только ужин теплый", — говорит кулинар.

Украинские блюда будут продавать по европейским ценам - килограмм пельменей обойдется в шестьсот пятьдесят гривен. Татьяна говорит, это потому, что на продуктах не экономят.

Поставщик мяса Марк удивляется украинским запросам. "Мы редко продаем сало, по крайней мере, не в таких количествах. И еще индюшиные бедра – их тоже обычно заменяют курятиной, потому что она дешевле”, — говорит он.

Нидерландец внимательно рассматривает витрину, особенно его интересуют «большие украинские равиоли». На украинской кухне в Алсмеере надеются, что вкусно будет всем покупателям. Двери им предстоит открыть на следующей неделе и планируют производить сто килограммов украинских блюд в день.

Вареники и голубцы для нидерландцев: украинские хозяйки открыли цех полуфабрикатов

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