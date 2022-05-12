Голуби-шпионы и дельфины-камикадзе: как в прошлых веках во время войны использовали птиц и животных

Голуби-шпионы и дельфины-камикадзе: как в прошлых веках во время войны использовали птиц и животных

Россия, придумывая бред о разработке "биологического оружия" в Украине, мыслит категориями прошлых веков.

В частности из-за нехватки технологий тогда военные действительно могли использовать птиц и животных, однако в 21 веке этого уж точно не нужно.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Животных против конкурентов начали использовать в Средневековье

Использовать животных против своих противников начали еще в Средневековье. Тогда известны случаи, когда зараженные животные специально запускались в города для ослабления их экономического влияния.

Историк Александр Алферов рассказывает, что такое было в итальянских городах-государствах, сражавшихся за господствующее положение на море и в торговле.

"Тогда дожи одного из городов могли подбросить "свинью" другому городу в виде зараженных крыс, вызвавших вспышку новой инфекции", — говорит историк.

Как в ХХ веке во время войн использовали голубей

Также во время Первой и Второй мировых войн для ведения разведки использовали голубей. Особый размах это явление приобрело во времена Холодной войны.

"Мы говорим о 50-70 годах прошлого века. Тогда голубей начали использовать как супер-шпионов. Американцы разработали камеры, которые весили 35 граммов. Также был пояс, весивший 5 граммов. Таким образом птицы летели и фотографировали все", — говорит. Александр Алферов.

Таким образом американцы научились делать сотни снимков, которые были качественнее спутника.

Воронов военные использовали для доставки грузов и прослушивания противника

Голуби не единственные птицы, которые использовали во время войн. Разведки многих стран использовали также ворон.

"Вороны — это супер-воры или птицы, которые могли доставить какой-то груз. Их использовали, чтобы украсть какие-то документы прямо со стола руководителя какой-то организации. Также ворона использовали, как птицу, которую могла пронести аппарат для прослушивания", — говорит историк.

Однако здесь было много нюансов, потому что ликвидировать ворона было очень просто.

Дельфины-камикадзе против лодок

Кроме птиц во время войн использовали и дельфинов, которые просто подвергались дрессировке.

"Такие дельфины-убийцы или дельфины-камикадзе могли нести на своей спине определенные взрывчатые вещества и подплывая к лодке, кораблю или даже подводной лодке могло произойти детонирование взрывчатки и таким образом корабль мог пойти ко дну", — говорит историк Александр Алферов.

Однако впоследствии военные цивилизованных стран отказались от использования животных на войне, поэтому мир перешел к цифровым технологиям. И только Россия верит в то, что "голуби – это мощное украинское оружие".

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