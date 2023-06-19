Голый мужчина залез на крышу дома в Киеве: в Сети пишут о выстрелах

В Киеве на улице Зодчих голый мужчина залез на крышу дома. По словам очевидцев, он начал стрелять оттуда.

Об этом сообщают в социальных сетях, добавляя, что на месте работают все экстренные службы города.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, информация о стрельбе на Зодчих у них отсутствует. Впрочем, правоохранители подтверждают, что получили уведомление о мужчине без верхней одежды на крыше дома, ориентировочно в 13:20.



"Нам поступило сообщение от медицинского учреждения, что в них был госпитализирован мужчина, которому на вид до 30 лет. Он предварительно находился на чердаке дома, но там произошло возгорание. Причины возгорания устанавливают спасатели, пламя они уже погасили. Мужчина был без верхней одежды. Будем устанавливать, как он туда попал и почему произошло возгорание", — сообщили нам в полиции Киева.



Вероятно, за выстрелы люди приняли треск от огня. Информация о стрельбе уточняется.

Напомним, в Одесской области полиция расследует конфликт между мужчиной и работником ТЦК, стрелявшим в воздух на рынке Рени.

По данным следствия, конфликт возник во время вручения повестки.

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