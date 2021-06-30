Голый торс под запретом: почему игрокам дают "желтую" за снятие футболки во время матча

Голый торс под запретом: почему игрокам дают "желтую" за снятие футболки во время матча

Впервые запрет ввели еще в 2004 году.

Это запрещено правилами, но не останавливает футболистов: снять футболку после забитого в ворота соперника мяча уже давно стало ритуалом. Когда-то это делать правила не запрещали, но теперь судьи за голый торс дают желтую карточку. К слову, ее получил и игрок украинской сборной Артем Довбик после того, как забил победный гол в ворота шведов.

Так почему проявлять радость снятием футболки решили запретить и к каким ухищрениям прибегают игроки, чтобы это все-таки сделать, об этом говорится 30 июня в сюжете ТСН.19:30.

Победный для Украины гол. Пока шведский голкипер хватается за голову, игрок сборной Украины Артем Довбик не останавливает эмоций: бежит по полю и снимает футболку.

За голый торс, на котором остался только спортивный топ Довбика сразу наказывают желтой карточкой. Хотя снять футболку после попадания мячом в ворота давно уже перестало быть редкостью и в украинском и в мировом футболе, это запрещено правилами.

Главред журнала "Футбол" Артем Франков рассказывает: впервые запрет ввели еще в 2004 году. Версии, почему это сделали, были разные. Одна — чтобы игроки таким образом, не затягивали время игры. Курьезы были: футболист Диего Форлан после забитого гола снял верхнюю одежду, но мяч быстро разыграли, игра пошла, а Форлан бегал с футболкой в руках.

Новости Украины: почему после забитого гола футболистам запрещено снимать футболки

Другой версией является запрет рекламировать что-либо и демонстрировать официально не утверждены надписи.

"Сначала говорили, что это противодействие спонсорским надписям. Никто не мешает мне заключить дополнительный контракт и после гола показать всем", — говорит Франков.

Так было во время Евро-2012. Игрок сборной Дании Никлас Бендтнер во время игры поднял футболку и показал часть нижнего белья — с логотипом букмекерской компании. Кроме замечания арбитра он получил штраф 100 тыс. евро и был отстранен от игры.

Но были и исключения, когда желтую карточку за снятую футболку арбитры не доставали: 10 лет назад британский футболист Билли Шарп после гола показал под футболкой надпись "это для тебя, сын" — его ребенок умер за несколько дней до игры. Тогда судья сказал, что не показал желтую карту, потому что руководствовался не правилами, а пониманием и здравым смыслом.

Недавно норму, что игроки не имеют права снимать одежду подтвердили и добавили еще одно объяснение, почему.

"В 2016 году прозвучала новая версия о том, что обнаженный торс — это оскорбление для некоторых культур", — объясняет Франков.

Накануне во время игры со Швецией шума среди фанатов наделала не только снята футболка, но и топ, в котором оказался Артем Довбик. У Сети сразу начали распространяться мемы.

Но объянение таки появилось: внутри черного топа устроено устройство, которое измеряет в частности параметры нагрузки на тело а также количество километров, которые пробег игрок.

Ранее ТСН пообщалась с родственниками и одноклубниками Артема Довбика.

Напомним, что нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик стал героем победного матча 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 против команды Швеции (2:1).

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