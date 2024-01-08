Гончаренко назвал дату решения комитета по законопроекту о мобилизации: какие варианты

Нардеп подчеркнул, что будет отстаивать позиции своего альтернативного законопроекта.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет парламента по нацбезопасности, обороне и разведке уже 9 января примет свое решение по законопроекту о мобилизации.

Об этом народный избранник рассказал в комментарии ТСН.ua 8 января.

Как сообщил Гончаренко – автор альтернативного законопроекта о мобилизации, – 9 января комитет ВР проведет голосование и решит, какой именно документ рекомендовать к рассмотрению в сессионном зале парламента. Речь идет либо о правительственном законопроекте, либо об альтернативном.

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Нардеп не знает, каким будет решение комитета, однако заверил, что будет настаивать на своем альтернативном законопроекте.

"Не хочется как-то гадать на кофейной гуще. Вопрос очень серьезный. Решение будет завтра, поэтому я не вижу смысла здесь пытаться что-то угадать. Я буду отстаивать позиции своего альтернативного законопроекта: демобилизация после 18 месяцев службы, немедленная демобилизация срочников, отсрочка для лиц с инвалидностью, увольнение лиц с инвалидностью. То есть это то, что, я считаю, важно, и что должно быть обеспечено", – рассказал Гончаренко.

Напомним, ранее секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности Роман Костенко также анонсировал решение комитета на 9 января. По его словам, законопроект может быть возвращен правительству на доработку или же проголосован Радой в первом чтении. Костенко при этом не назвал как вариант решение по альтернативному законопроекту.

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