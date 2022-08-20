"Гоним русню из головы": в Киеве открылись бесплатные курсы украинского языка

Уроки украинского. В столице в одной из районных библиотек открылись бесплатные экспресс-курсы государственного языка. Организаторы говорят – прислушались к пожеланиям своих посетителей, которые несколько месяцев просили помочь им овладеть языком.

Кто пришел на первый урок и реально ли заговорить уже через несколько занятий, 20 августа в эфире ТСН рассказала корреспондентка Нелли Ковальская.

Киевлянка Людмила пришла на урок украинского за полчаса до начала. Она родом из Волыни, но почти всю жизнь живет в Киеве и говорила по-русски. "Мой меньший сын был на передовой под Северодонецком. Так что у меня с войной свои счеты", – говорит женщина.

У Зинаиды тоже собственные счеты с Россией. Она россиянка, но в Киеве живет 50 лет. Перейти на украинский язык решила еще в марте.

Галина – переселенка, которая до войны жила в самом центре Харькова, возле обладминистрации. Ракету, которая 1 марта разорвалась на главной площади города, видела из окна. Галина объясняет – острой потребности в изучении языка у нее не было. На курсы пришла из принципа. "Внутренний отпор рашистскому нападению. Я хочу выучить язык и перейти на украинский", — делится женщина.

Преподают на этих курсах сразу три учителя из соседней школы. Привыкли учить детей, поэтому сразу же спрашивают — чего хотелось бы взрослым. Преподавательница Валентина говорит – чтобы достичь этих целей – придется добросовестно выполнять домашку.

Сама библиотека на столичной Троещине в первые дни войны превратилась в хаб. Здесь собирались волонтеры, сюда приходили переселенцы. Именно они стали инициаторами создания курсов. Сейчас на курсах аншлаг — желающих учить родной язык уже больше сотни.

Сейчас здесь уже запланировали по меньшей мере пять двухчасовых занятий украинского. Но хотят продолжать. Учителя обещают – приспособят свои школьные графики к занятиям со взрослыми.

"Ребята гонят русню на границах, а мы гоним русню с головы", — отмечают организаторы курсов.