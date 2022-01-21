Гонконгцы восстали против правительства, которое потребовало уничтожить из-за коронавируса хомяков

Данных о передаче вируса от животного к человеку нет, но гонконгские власти решили уничтожить грызунов.

Спасают хомяков в знак протеста — тысячи гонконгцев вступились за грызунов, которых власти автономии хотят уничтожить из-за коронавируса.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Решение усыпить две тысячи хомяков чиновники приняли на этой неделе после того, как у продавца одного из зоологических магазинов заболел коронавирусом. Из животных там положительные тесты на COVID-19 были только у хомяков.

И, хотя данных о передаче вируса от животного к человеку нет, гонконгские власти решили уничтожить грызунов в десятках магазинов, чтобы предотвратить вспышку. А тем, кто приобрел хомяков в конце декабря, приказала сдать их чиновникам – для ликвидации.

Тысячи гонконгцев вступились за грызунов, которых власти хотят уничтожить из-за COVID-19 | Новости мира

Впрочем, такие меры вызвали недовольство гонконгцев, тысячи людей в соцсетях изъявили желание забрать хомяков себе, а отчаянные-волонтеры — перехватывали клетки прямо под правительственными зданиями. Таким образом население Гонконга выражает еще и протест против властей, за последние годы усиливших давление на демократию, и отбирает у бывшей британской колонии все больше свободы.

Сейчас же чиновники обещают с теми, кто будет пытаться спасти хомяков, по меньшей мере судиться.

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