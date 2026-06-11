Гонялся за птичками, чтобы выжить: истории псов Пушка и Рея, которых бросили без еды в прифронтовом селе

Военные спасают животных на фронте / © ТСН

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Прифронтовое село Таврическое, что на Запорожье, на глазах превращается в сплошную мертвую пустошь. Убегая от ежедневных жестоких российских обстрелов, местные жители массово выехали в тыл, оставив в разбитых домах не только свои вещи и мебель, но и четвероногих любимцев. Ранее брошенных животных пытались спасать гражданские волонтеры, однако сейчас из-за тотального засилья вражеских дронов благотворители просто панически боятся заезжать в населенный пункт. Забрать голодных собак и кошек из зоны смерти волонтеры просят украинских защитников.

На уникальной и смертельно опасной зооэвакуации вместе с бойцами 118-й отдельной механизированной бригады побывала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Сбор на авто / © ТСН

Охота российских беспилотников на людей

Опасность подстерегает эвакуационную группу еще на подъезде к району проведения операции. Российская «килзона» из-за высокой активности беспилотников значительно расширилась, поэтому попасть под удар вражеского FPV-дрона или сброс можно даже на расстоянии 30 километров от реальной линии фронта. Во время движения военного автомобиля не переставая пищит портативный детектор дронов — над группой завис очередной вражеский БПЛА.

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«Скорее всего, что какой-то дрон был со сбросом, потому что в землю смотрел», — коротко комментирует ситуацию военный, глядя в небо. Вокруг дороги — разбитые артиллерией дома и полностью сожженные российскими беспилотниками машины. Несмотря на огромный риск, бойцы уверенно едут вперед, потому что дали слово волонтерам.

«Глобус», главный сержант батареи перехватчиков БПЛА 118-й ОМБр: «Волонтер очень попросила съездить и забрать собачек, потому что туда уже гражданские волонтеры просто не хотят ездить — им страшно. Ну и мы, как добрые самаритяне, помогаем и людям, и собакам».

Вместе с военными в избитый центр Таврического отправляется господин Евгений. Мужчина является местным переселенцем и не был в родном селе больше месяца. Он вспоминает, что подкармливал брошенных соседских животных, пока сам не был вынужден под обстрелами эвакуироваться в Запорожье. Однако все это время у него очень болела душа за четвероногих заложников войны. На улице, которую оккупанты практически полностью сравняли с землей с помощью авиабомб (КАБов), мужчина находит первого большого пса: «Хороший, хороший, иди сюда… Нет, это не моя собака, это того хозяина, который уехал. Сейчас

Спасение Пушка и удивительное выживание овчарки Рэя

Вокруг начинает стремительно темнеть, поэтому эвакуационной группе приходится существенно ускоряться — двигаться по этим дорогам ночью без света еще опаснее. Пока небо относительно чистое от вражеских ударных дронов, военные успевают зайти в соседний двор, где раньше жила одинокая пенсионерка. После ее отъезда одичавшие и испуганные животные прятались под завалами заброшенного дома.

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Военные быстро приманивают и ловят небольшого пса по кличке Пушок. Его и еще одну собаку сажают в кузов автомобиля. Времени мало, необходимо срочно выезжать в безопасную зону, и в этот момент в салоне снова начинает тревожно и громко пищать электронная «чуйка» — враг зафиксировал движение транспорта.

Однако самым необычным и трогательным пассажиром в военном авто становится огромная чистокровная овчарка. Этого истощенного красавца зовут Рэй (некоторые волонтеры зовут его Грей). Собаке три с половиной года, и около месяца она находилась в абсолютно пустом запертом доме без всякой помощи со стороны людей.

Евгений: «Хозяин Рэя просто бросил, а сам с семьей перебрался жить в безопасное Запорожье. Когда дома вокруг жестоко обстреливали, собака все время была там одинокой. Как она выжила — я просто не знаю. Лично видел, как последний раз она за птичками по двору гонялась, чтобы не умереть с голоду».

Сейчас эвакуированный Рэй очень истощен, обезвожен, а все его тело и уши буквально усеяны опасными клещами, однако он жив и находится в руках профессионалов.

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«Это как взять ребенка»: крик души военных и сбор на машины

Уже в Запорожье спасенных животных встречает гражданский волонтер Анна. Девушка системно занимается эвакуацией четвероногих с самого начала полномасштабного вторжения в 2022 году, однако откровенно признается, что в последнее время ситуация на Запорожском направлении стала настолько критической, что она психологически больше не может заставить себя туда ехать.

Анна, волонтер из Запорожья: «Я просто не могу себя настроить туда снова поехать. Ну страшно, честно говоря, очень страшно. Вот как увидела своими глазами три недели назад полностью сгоревшие на дороге гражданские машины после прилетов дронов, так и все…»

Боец 118-й бригады под псевдонимом «Глобус» за годы большой войны лично вывез из прифронтовой зоны не одну сотню таких брошенных домашних любимцев. Он с грустью констатирует, что без присмотра людей домашние псы быстро дичают в пустых селах, которые превратились в серую зону. Военные призывают граждан к ответственности и просят никогда не бросать тех, кого приручили.

«ММА», военнослужащий 118-й ОМБр: «Никакой ответственности у людей нет, абсолютно. Это на 100% люди, которые когда-то сказали: „Ой, какая красивая собачка, я себе такую хочу“, вообще не понимая, что по факту вы живого ребенка себе берете и за него надо до конца отвечать».

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Из-за подобной халатности хозяев волонтерам и военным приходится ежедневно рисковать собственной жизнью, вытаскивая животных под прицелом вражеских камер. Только за последнюю неделю в результате прицельных атак российских беспилотников бойцы 118-й бригады потеряли три боевые машины. Именно поэтому защитники открыли срочный сбор на новый автотранспорт, ведь оккупанты бьют абсолютно по всему, что движется по дорогам, несмотря на то, едет ли там военный, или пожилой человек, или волонтер с собаками.

Дальнейшая судьба спасенных хвостиков уже решена — большого Рэя и двух его меньших прифронтовых друзей волонтеры оперативно отправили на Киевщину. В специализированном центре животных тщательно обследуют ветеринары, они пройдут полный курс лечения, реабилитации, после чего им начнут искать новые, действительно ответственные и любящие семьи.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОПАДЕНИЕ в 5-ПОВЕРХОВКУ! ТРЕБОВАНИЯ РУМЫНИИ к УКРАИНЕ! ГДЕ РОДИЛАСЬ ПАНДОЧКА | ТСН за ДЕНЬ 11 июня

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