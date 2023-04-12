Гоняются за людьми дронами и сбрасывают ВОГы: россияне не просто уничтожают Берислав, но и кошмарят местных

Берислав, как и Херсон, принимает удары, оба города на берегу Днепра.

Город Берислав в Херсонской области оккупанты разбивают и самолетами и артиллерией. В городке еще живет много людей и все они становятся целями для оккупантов, говорится в ТСН.

Две авиационные бомбы упали прямо на головы людей. “Красное зарево уходило оттуда, жена даже не успела сказать ничего, а дальше все посыпалось", — рассказывает Валерий.

Он с женой во время авиаудара были дома и уцелели, а их дом не был.

Город Берислав оккупанты каждый день либо расстреливают из артиллерии, либо бомбят бросая с самолетов на гражданскую инфраструктуру управляемые бомбы со стороны Новой Каховки.

Николай пришел в свой уже бывший зоомагазин убирать мусор. Последний взрыв – уничтожил его бизнес и унес жизни товарища. "Товарищ погиб у меня на глазах, в полутора метрах от меня стоял, был первый прилет, мы были в магазине, через 3-4 минуты второй.. Осколок ранил в голову", — рассказывает мужчина.

Разбиты дома мэрии, банков, речного вокзала. Пустые улицы и опустевшие парки и площади где-то появляются люди, но они быстро исчезают между домами, постоянно оглядываясь на небо. "Многие дроны летают и гоняются за людьми, просто гоняются", — рассказывают местные.

Возле разбитой многоэтажки Александр Александрович быстро продает молочные продукты. Это все из его хозяйства, мужчина один из последних фермеров. “Не уезжаю, потому что фермер, много скота, люди просят молочку. Бережусь, как могу, но с каждым днем все больше думаю выезжать”, — рассуждает мужчина.

Александру с каждым днем все труднее уезжать в город. Все окрестности и его село у Днепра обстреливаются русской артиллерией и дронами. “Целят специально по гражданским машинам. Преимущественно дроны сбрасывают ВОГи. Только дрона увидел, сразу убегаю, он за мной ездил, куда я машиной, туда и он”, — рассказывает фермер.

Берислав, как и Херсон, принимает удары, оба города на берегу Днепра. Неподвижные цели в прицеле русских пушек.

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