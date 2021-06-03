Google будет платить в Украине налоги: в компании рассказали, станет ли поисковик платным

Украина может получить дополнительные три миллиарда гривен в год.
Верховная Рада приняла закон, который обяжет интернет-гигантов, таких как Google, работающих в Украине, платить в государственный бюджет.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Речь идет о налоге на добавленную стоимость, который сейчас относится только к отечественным компаниям. Украина может получить дополнительные три миллиарда гривен в год. Интересно, что в пояснительной записке депутаты из "Слуги народа" приводят пример России — там платить налоги нерезидентов заставили в 2017 году.
В украинском офисе Google ТСН сказали, что текст законопроекта пока не видели, однако пообещали, что поиск для украинцев платным не станет.