Google будет платить в Украине налоги: в компании рассказали, станет ли поисковик платным

Украина может получить дополнительные три миллиарда гривен в год.

Верховная Рада приняла закон, который обяжет интернет-гигантов, таких как Google, работающих в Украине, платить в государственный бюджет.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Речь идет о налоге на добавленную стоимость, который сейчас относится только к отечественным компаниям. Украина может получить дополнительные три миллиарда гривен в год. Интересно, что в пояснительной записке депутаты из "Слуги народа" приводят пример России — там платить налоги нерезидентов заставили в 2017 году.

В украинском офисе Google ТСН сказали, что текст законопроекта пока не видели, однако пообещали, что поиск для украинцев платным не станет.

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