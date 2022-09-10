Гопак с украинцами и осуждение России из-за войны: чем интересен новый король Чарльз ІІІ

Мало кто из украинцев, которые уже вторые сутки спорят, как называть нового короля Великобритании – по традиции, Карл – или ближе к оригинальному звучанию – Чарльз ІІІ, знают, что еще в начале восьмидесятых принц Чарльз танцевал гопак вместе с украинским ансамблем Говерла. А в 96-м году – побывал в Киеве и Севастополе, говорится в ТСН.

В нашем Крыму принц Чарльз почтил память погибших в Крымской войне английских солдат.

В Киеве — он гулял по центру, общался со студентами Киево-Могилянской академии и отдавал уважение могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы.

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Он – самый старший из людей, занявший британский престол – сейчас ему семьдесят три – получил при рождении четыре имени – Чарльз Филипп Артур Джордж. Королевским он мог выбрать любое, но остановился на том, каким его называли всю жизнь. Старший ребенок Елизаветы II, он родился в Букингемском дворце. В три года он стал наследником британского престола. В это время, после смерти Георга VI, в Вестминстерском аббатстве короновали его мать.

Еще в юности, в семидесятых – он влюбился в Камиллу Паркер-Боунс, но сойтись им тогда не суждено. Елизавете II не понравилось, что у Камиллы уже были другие мужчины, не устроило ее величество и происхождение девушки. Поэтому принца Чарльза отправили служить на флот, а Камилли – сделал предложение мужчина, которого она больше не любила, однако вышла замуж. Когда Чарльзу исполняется тридцать, в восьмидесятом – королевская семья находит ему жену: Диану Спенсер. Британцы ее обожали, называя Леди Ди. Но счастливым этот брак не был и обернулся сначала в скандал, впоследствии на трагедию. Пресса находит многочисленные доказательства того, что они предают друг друга, сплетни попадают на первые полосы.

В 94-м Чарльз признался, что продолжает встречаться с Камиллой, за два года супруги наследного принца окончательно распались. Развод – баснословная история, но терпеть дальше не хотели оба. Еще через два года Диана погибла в автокатастрофе, нетрезвый водитель на высокой скорости врезался в сопротивление туннеля. «Я недавно говорила с молодыми людьми и была поражена, насколько живо они не любят Чарльза из-за сериала "Корона". И хотя их еще не было на свете, когда Диана жила или умерла, они бурно обсуждают то время и то, как несправедливо обошлись с Дианой», — говорит профессор истории монархии Анна Уайтлок.

Похоронив жену, которую он никогда не любил, принц Чарльз возвращается к любви своей жизни и уже в середине двухтысячных настаивает на браке. Елизавета на этот раз соглашается. Теперь Камилла Паркер-Боунс – королева-консорт, а ее мужа официально провозглашают королем.

Еще принцем он первым из британской королевской семьи выступил в поддержку Украины, сравнив русское нападение с гитлеровским. «Мы увидели нападение на демократию, на открытое общество, на саму свободу. Таким же образом сегодня напали на Украину и мы стоим в солидарности со всеми, кто противится жестокой агрессии», — отмечает он.

Чего не может позволить себе британский монарх – это вмешательство в политику. Но его матери, Елизавете II хорошо удавались намеки — сине-желтая шляпка или цветы соответствующих цветов в знак поддержки. «Когда королева взошла на трон, никто ее действительно не знал, она была гламурной принцессой, вышедшей замуж за любимого и все. С Чарльзом другая история, он прожил семьдесят лет, активно выражая свое мнение, свои взгляды. Всегда найдутся люди, кому это не нравится или кто не простит ему провального брака с Дианой. Но на самом деле он очень, очень хороший человек, и очень трудолюбивый. Он справится», — убеждает королевский биограф Пенни Джунор.

Наследником британского престола отныне стал старший сын Чарльза и Дианы – Уильям. А в знаменитом гимне "Боже, храни королеву" снова заменят слово королеву словом короля — так поступают каждый раз, когда меняется пол монарха. Первую аудиенцию его величество провел с премьером Лиз Трасс, которую на днях еще успела поздравить в шотландском дворце Балморал его мать. Теперь они с премьером традиционно будут встречаться каждый вторник.

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