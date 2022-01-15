Горе сплотило: семье погорельцев из Винницкой области всей страной собрали на новый дом

Пожар унес жизни семилетнего мальчика.

Многодетной семье погорельцев из Винницкой области во всей Украине собрали на новый дом. История семьи Барабашей поразила зрителей ТСН: в пожаре погиб семилетний мальчик, остальные пятеро детей чудом спаслись.

В огне сгорело практически все и семья оказалась под открытым небом. О человечности и желании помогать – в сюжете ТСН.19:30 за 15 января.

Трехлетний Алексей и шестилетняя Соня уже находятся в тепле и с новыми игрушками. За меньшими детьми ухаживают старшие сестры. Все ютятся в пустом доме, где их приютили односельчане.

Их дом выгорел буквально за час, а потолок упал. Что загорелось ночью, до сих пор никто не знает. Чудом бодрствовала старшая сестра Аня. Она почувствовала дым, разбудила родителей. Все вместе вынесли меньших братьев и сестренку, а потом девочка побежала к соседям, чтобы вызвали пожарных. "Воды не было нигде. Замерзла вода, потому что мороз был. Я бежала по соседям босса, голая", — вспоминает девочка Анна Барабаш.

Семилетнего Андрюшу нигде найти не могли. Мать бросилась в дом, но огонь был такой, что сама загорелась. "Он укрылся под кроватью, бедный. Думал, что спасется. А он не спасся. Там он бедный умер, удушился дымом", — вспоминает мать Светлана Барабаш.

Многодетной семье погорельцев всей Украиной насобирали на новый дом | Новости Украины

Чтобы помочь многодетной семье, сплотилась вся деревня. В дом, куда отселили детей, несли еду, одежду и лекарства. В то же время собирали деньги, чтобы похоронить Андрюшу, и скорее купить семье Барабашев новое жилье. "Сама не ожидала, что люди так потянутся: вещи передают, предлагают помощь", – говорит староста с. Тараски Ольга Рыжук.

После того как ТСН рассказала об этой трагедии, помощь начала поступать со всей Украины. Уже через три дня на счетах семьи была сумма, за которую можно купить новый дом. "Первый день были поражены от своих местных людей. Второй день — соседние села. После выпуска ТСН начали приходить деньги на счет", — рассказывает родственница семьи Светлана Бачинская.

Женщина взяла на себя сбор средств и поиск дома. Поступило более 50 тысяч гривен. Дом был найден в соседнем селе. Доплатить обещали из бюджета объединенного общества. Смотреть на новое жилье собирается вся семья. Больше всего радуются самые маленькие Алексей и Соня. Здесь есть три просторные комнаты, мебель, бойлер, а главное – отопление.

На деньги, которые останутся волонтеры, собираются купить бытовую технику для семьи. Пожар уничтожил все. Перевозить детей в новый дом глава семейства собирается уже завтра, но главное сейчас говорит – здоровье жены. У 40-летней Светланы тяжелые ожоги рук. Через несколько дней ей будут делать операцию.