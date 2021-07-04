Горел океан: в Мексиканском заливе из-за пожара на подводном газопроводе пламя поднялось почти на 80 метров

Причиной пожара стала неисправность одного из клапанов газопровода.
В Мексиканском заливе произошел пожар на подводной газопроводе.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 3 июля.
Пламя поднялось на поверхность с глубины почти 80 метров, а на воде образовалось огромный огненный круг. Причиной пожара стала неисправность одного из клапанов газопровода.
Пламя с помощью азота тушили три судна почти 5 с половиной часов.
Как сообщалось, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу.
Напомним, что под Киевом разгерметизировался газопровод, поставляющий газ в Европу.