Горел океан: в Мексиканском заливе из-за пожара на подводном газопроводе пламя поднялось почти на 80 метров

Горел океан: в Мексиканском заливе из-за пожара на подводном газопроводе пламя поднялось почти на 80 метров

Причиной пожара стала неисправность одного из клапанов газопровода.

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводной газопроводе.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 3 июля.

Пламя поднялось на поверхность с глубины почти 80 метров, а на воде образовалось огромный огненный круг. Причиной пожара стала неисправность одного из клапанов газопровода.

Пламя с помощью азота тушили три судна почти 5 с половиной часов.

Как сообщалось, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу.

Напомним, что под Киевом разгерметизировался газопровод, поставляющий газ в Европу.

Новости мира: подводный пожар в Мексиканском заливе - горит нефтяной трубопровод

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