Горел склад: в Одесской области масштабный пожар тушили 18 машин спасателей

Пожар ликвидировали за час.

На территории частного порта недалеко от города Южный занялся склад. Портовые пожарные позвали на помощь спасателей ГСЧС.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 16 августа.

В порт отправили аж 18 пожарных автомобилей, ведь возгоранию присвоили наивысший ранг сложности. Когда пожарные прибыли на место — пламя уже охватило более тысячи квадратных метров склада.

Через час огонь потушили, люди не пострадали. Спасти удалось 30 тысяч тонн зерна.

Новости Украины: в Одесской области на территории частного порта горел склад

Напомним, в Одессе накануне произошел пожар на территории остановленного нефтеперерабатывающего завода. Столбы черного дыма заметили местные жители и сразу вызвали пожарных.

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