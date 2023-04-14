Горят хорошо и новейшие Т-90, и старые Т-62: танкисты под Донецком уничтожают броню противника

Единственный танк, который украинским танкистам не удалось подбить – российская распиаренная "Армата", потому что его прямо на фронт так и не привезли.

Российские войска не смогли захватить Водяное, поэтому сосредоточили основной удар на Первомайском, это села вблизи Донецка. Враг всеми силами пытается оттеснить наши войска от города и прорвать оборону в направлении Покровска, говорится в ТСН.

Пока украинские танкисты под Донецком воюют не на "Леопардах" или "Челенджерах", а на стареньких Т-64, но уже с новейшими технологиями. У наводчика в руках ноутбук. Траекторию каждого снаряда тщательно рассчитывают, расстояние между позициями очень близко, маленькая ошибка и снаряд может упасть у наших пехотинцев. Пока на этом участке фронта украинские войска перейти в наступление не могут, у противника слишком много бронетехники. "У них есть Т-80, Т-90, Т-72, они постоянно едут, постоянно работают, мы им не даем прорвать нашу оборону, не даем работать по нашей пехоте, потому что основная наша задача - поддерживать нашу пехоту", — убеждает военный на позывной «Бандера».

Все-таки иностранные танки в этом подразделении есть, правда, не немецкие, американские или британские. "Танк добрался нам еще в Херсоне, Россия бросила, мы с ним воевали, Херсон отбивали", — рассказывают бойцы.

Бойцы знают, что враг собирает по своим складам и ремонтирует старые Т-55 и Т-62. Говорят, горит хорошо все – и новые Т-90 и старые Т-62. Единственный танк, который украинским танкистам не удалось подбить – российская распиаренная "Армата", потому что его на фронт так и не привезли. Ребята устали от ежедневных дуэлей, постоянных обстрелов, но все равно говорят, что они хоть сейчас готовы идти вперед. "Для нас другого выхода нет, нам нужно возвращать наши земли, все уставшие, но боевой дух на высоком уровне", — добавляет Бандера.

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