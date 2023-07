Горькое послевкусие Вильнюса: травмированные Бухарестом, или что не так с членством Украины в НАТО и гарантиями безопасности

Вильнюс действительно не стал для Украины win win историей. Но, честно говоря, и не должен был. Настроения наших партнеров были заранее известны. США и Германия (но преимущественно Америка) заблокировали отражение в итоговой декларации саммита политического приглашения Украины в НАТО, прямо говоря, что это приведет к войне Альянса с Россией. Да, эта аргументация не выдерживает критики. Но украинская власть пошла на повышение ставок, чтобы попытаться получить больше.

Где-то это сработало. Ну, а некоторые из наших партнеров не на шутку возмутились. Но дьявол как обычно кроется в деталях. И, казалось бы, отмена механизма ПДЧ для вступления Украины в НАТО тоже имеет свои подводные камни. Как и фраза в итоговой декларации саммита о том, что Украина станет членом НАТО, как только Альянс достигнет консенсуса и будут выполнены необходимые условия. Да и о гарантиях безопасности, которых мы просим, речь не идет. Скорее обещание долгосрочной финансовой и военной поддержки Украины.

ТСН.ua в деталях проанализировал все, что нужно знать об итогах Вильнюса. Также мы поделимся с вами мнениями многих французских экспертов и дипломатов, с которыми автор этого текста встретилась во время адвокационной поездки в Париж в разгар саммита НАТО. И отметим, что об изменении позиции Франции и лично Макрона к Украине написали почти все западные СМИ. Париж, в отличие от Вашингтона и Берлина, поддерживал предоставление Украине политического приглашения к членству в Альянсе уже в Вильнюсе.

Киев-Париж-Киев

"Владимир Зеленский может быть или не быть фанатом Rolling Stones, но после этого саммита НАТО он наверняка знаком с их песней You Can't Always Get What You Want (в переводе с английского "вы не можете всегда получать то, что хотите") – ред.)". Именно этой достаточно циничной фразой начинается статья BBC об итогах Вильнюсского саммита НАТО для Украины. И эта реакция западных медиа достаточно ожидаема, особенно на фоне того, как Киев коммуникировал свои ожидания от Вильнюса. Но об этом ниже.

В украинских соцсетях до сих пор льется хейт на президента Зеленского и действующую украинскую власть, мол, не надо было так нагло разговаривать с натовцами в Вильнюсе, не надо столько воровать, и вообще нужно было приехать в Литву с новым законом о СБУ, возможно, тогда Украина и получила политическое приглашение к членству в НАТО. В самом начале нашей статьи хотим подчеркнуть: ничего из того, что мы так и не получили в Вильнюсе, не связано с коррупцией в Украине, реформами или иной домашней задачей, о которой Киев и так хорошо знает.

Итог Вильнюсского саммита НАТО – это результат политических решений Запада. Точнее их отсутствие из-за страха и нехватки стратегии, прежде всего в отношении будущего России, особенно после мятежа Пригожина. Действительно, со стороны украинской власти была коммуникационная ошибка по поводу ожидаемых результатов Вильнюса внутри украинского общества. Но на внешне украинские власти и дипломаты сознательно повышали ставки, чтобы получить необходимый минимум. И то, что отражено в итоговой декларации Вильнюсского саммита НАТО, можно считать если не победой, то определенным для нас прорывом.

Во-первых, вопрос членства Украины в НАТО больше не является чем-то фантастическим, как об этом говорили наши западные партнеры за закрытыми дверями до 24 февраля 2022 года.

Во-вторых, вступление Украины в НАТО больше не связано с получением ПДЧ. На самом деле Киев поднимал вопрос отмены механизма ПДЧ еще до 24 февраля 2022 года, однако наши западные партнеры смотрели на это, как на фантастику, как и на членство Украины в Альянсе в целом.

В-третьих, говоря об отсутствии политического приглашения Украины к членству в НАТО уже в Вильнюсе, мы не говорим, что вопрос реформ не важен. Домашнюю задачу нужно было выполнять еще "на вчера", чтобы у наших западных партнеров не было никаких аргументов "против". Однако вопрос реформ остро возникнет после окончания войны, что является главным условием вступления Украины в НАТО. И именно здесь кроется много опасностей.

Формула вечной войны: больше оружия и торги с Россией

Сразу после принятия итоговой декларации Вильнюсского саммита НАТО ТСН.ua уже писал, что, предлагая Украине вступление в Альянс после окончания войны, это формула вечной войны и приглашение для Путина продолжать ее бесконечно долго. Это напрямую связано со страхами натовцев и нежеланием вступать в прямую войну с Россией. Это, опять же, циничная позиция, но с точки зрения национальных интересов каждой страны-члена НАТО она абсолютно ясна. К тому же Украина публично соглашается, что не вступит в Альянс, пока идет война.

Хотя, например, президент Байден и считает, что Россия не сможет вести войну вечно из-за нехватки ресурсов, основной аргумент, который автор этого текста слышала в Париже от дипломатов высокого уровня, — это риск Третьей мировой непременно ядерной войны после применения статьи 5 Устава НАТО о коллективную оборону, которая будет распространяться на Украину после вступления в Альянс. К тому же сейчас в западных кругах активно дискутируется вопрос нашего возможного членства "частями", о чем публично говорил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. То есть чтобы статья 5 распространялась на те украинские территории, которые Киев фактически будет контролировать на момент вступления.

Все это заворачивают в очень привлекательную обёртку опыта Германии, которая вступала в Альянс разделенной. Однако бывшая ГДР не нападала на ФРГ или наоборот. Поэтому членство Украины в НАТО "частями" — не что иное, как торговля нашими территориями на возможных будущих переговорах с Россией о "мире" и попытке сохранить Путину лицо. Ибо с российской точки зрения, кто бы ни правил в Кремле после Путина, очень сомнительно, что они пойдут на смену своей конституции, куда записали четыре украинских области, которые по такому сценарию мы не сможем деоккупировать.

"Сейчас опасная фаза войны. Украине нужно побеждать на поле боя, чтобы с позиции силы (и Франция, второй после Великобритании, предоставила нам дальнобойные ракеты SCALP — ред.) создать дипломатические условия для переговоров. Конечно, есть потребность в большем количестве вооружения. Именно поэтому Украине были предоставлены гарантии дальнейшей военной поддержки на несколько лет. Это платформа, на основе которой все желающие смогут поддерживать Украину", — сказал один из французских дипломатов.

Как во Франции, так и на Западе очень откровенно говорят, что все будет зависеть от успехов Украины на поле боя. То есть, от результатов нашего контрнаступления, которое за закрытой дверью они называют слишком медленным. Однако для этого нам нужно больше оружия, которое Запад дает дозировано, опять же из-за страхов эфемерной эскалации со стороны России. США до сих пор не приняли решения о поставках нам своих дальнобойных ракет ATACAMS. А о F-16 в Париже говорили (обучение наших пилотов начнется в августе), что они скорее для стабилизационного этапа войны. Что это значит? Наши союзники почему-то уверены, что в какой-то момент войны Россия согласится сесть за стол переговоров. Кстати, украинские эксперты, присутствовавшие на саммите НАТО в Вильнюсе, публично говорили о том, что даже вопросы членства Украины в Альянсе наши западные партнеры могут вынести на эти же переговоры с Россией как элемент торга. В частности, об этом во время открытой дискуссии в Вильнюсе под камеры у советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана спросила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

С F-16, как и с американскими ракетами ATACAMS, есть еще одна проблема — возможность Украины бить по российской территории, что тоже подпадает под страхи Запада по эфемерной российской эскалации. Отлично на это в интервью Washington Post ответил главком ВСУ Валерий Залужный: если партнеры боятся давать нам оружие для ударов по России, тогда мы используем для этого оружие отечественного производства. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк добавил, что у этой войны нет финала посередине.

Гарантии, но не безопасности: что на самом деле Украина получила от G7

Наши союзники публично признают, что сейчас Путин не проявляет никаких признаков готовности к переговорам. Однако на Западе почему-то уверены, что это не продлится вечно, и однажды он или кто-то другой сядет за стол переговоров. Главный фактор – это украинское контрнаступление. Однако на вопрос, а какие поражения России на фронте, — взятие Мелитополя, уничтожение Крымского моста (кстати, утром, 17 июля, с одной из опор этого моста все-таки произошло, и это уже во второй раз за время полномасштабной войны — ред.) или деоккупация Крыма — заставят Кремль пойти на переговоры, на Западе откровенно разводят руками, потому что не знают. А когда слышат, что даже выход сил обороны Украины на международно-признанную границу 1991 года может не привести к окончанию войны, им это кажется невозможным сценарием, к которому не стоит готовиться.

Однако именно от этого и зависят условия окончания войны, что позволит Украине вступить в НАТО. Однако союзники не сказали нам, что они понимают под этим. То есть, какие условия окончания войны НАТО сочтет для себя приемлемыми, чтобы открыть свои двери для Украины. Конечно, в декларации Вильнюсского саммита об этом не написали бы, сделав огромный подарок Путину.

Там нашел отражение следующий месседж: "Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной Годовой национальной программы". Однако внутри этой фразы нет ничего: ни перечня конкретных реформ, ни рекомендаций от союзников в адрес Украины. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, новая адаптированная РНП только начнет формироваться. Однако эксперты опасаются, что она может стать для Украины не помощником, а предохранителем вступления в Альянс, потому что список реформ там может никогда не закончиться. Да и почему собственно не привязали СНП к новообразованному Совету Украина-НАТО? Это тоже открытый вопрос.

Однако наверняка больше всего вопросов и недоразумений вызвала Совместная декларация поддержки Украины со стороны G7. И здесь тоже есть определенная ошибка в коммуникации украинской власти с обществом. Дело в том, что информационно мы готовились к гарантиям безопасности по модели Швеции и Финляндии. То есть публично мы настаивали и продолжаем настаивать на временных гарантиях безопасности от ряда ядерных государств до фактического вступления Украины в НАТО. На Западе активно дискутировалась "израильская модель". Хотя ее вообще нельзя применить к Украине хотя бы из-за того, что Израиль имеет ядерное оружие.

Что же мы по факту получили в Вильнюсе? Обещание, изложенное в декларации G7, о продолжении поддержки Украины.

Или это предательство? Нет, потому что украинские власти, дипломаты и эксперты хорошо знали, что настоящие гарантии безопасности, как и политическое приглашение к членству в НАТО, Украина бы в Вильнюсе не получила из-за страхов и неготовности наших союзников брать на себя ответственность.

Победа ли это? Частично – да. Запад таким образом, во-первых, страхует сам себя из-за неопределенности будущих результатов президентских выборов в США, а, во-вторых, и это очень хорошо для Украины, берет на себя обязательство способствовать дальнейшему развитию оборонно-промышленной базы Украины. По крайней мере, так записано в этой декларации G7, к которой, кстати, уже начали присоединяться другие страны. Хотя опять же есть и другой открытый вопрос: а почему эту платформу не основали на площадке Рамштайна?

Настоящей и действенной гарантией безопасности для нас статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Это мы и должны общаться с нашими партнерами, чтобы у них не было соблазна предлагать нам какие-либо заменители вступления в НАТО. И задача максимум для нас – это получить политическое приглашение к членству уже на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в апреле 2024 года. То есть у нас еще есть 9 месяцев на выполнение своего домашнего задания.

Образы и соцсети: правильно ли сделал президент Зеленский

Абсолютно все западные медиа сообщали об оскорблении украинского президента за его резкое сообщение в соцсетях по дороге в Вильнюс, где он "прошелся" не только по слабости НАТО, но и вспомнил об искушении поторговаться членством Украины в Альянсе на предстоящих переговорах с Россией. Но следует добавить, что и Киев выносил этот вопрос на переговоры с Москвой в Стамбуле весной прошлого года. Правда, с тех пор все кардинально изменилось и от своего права быть членом НАТО мы уже не откажемся.

Что касается образов, американская пресса писала, что, прочитав сообщение Зеленского, Белый дом вроде бы рассматривал возможность отзыва упоминания о приглашении Украины в НАТО в итоговой декларации. Некоторые даже сообщали, что наши партнеры были буквально ослеплены гневом. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес на эмоциях сказал нам быть сдержаннее с требованиями, добавив "мы — не Amazon".

До сих пор в украинских соцсетях идет дискуссия, правильно ли сделал Зеленский? На следующий день саммита страсти утихли, хотя украинский президент и обнаружил, что не изменил своего мнения, а Джо Байден даже шутил, что теперь Украина от США никуда не денется. Однако, правда и в том, что пост Зеленского — это отражение эмоций и опыт Бухареста. Европейские эксперты в Twitter дописывали в адрес Запада гораздо более критичные посты. Например, директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS Tallin) Кристи Раик довольно откровенно написала в Twitter о порочном замкнутом круге.

"Война продолжается, а Украина не выигрывает, потому что получает ограниченную военную помощь от стран НАТО. Украина получает ограниченную военную помощь, потому что Запад боится загнать Россию в угол, то есть боится поражения России. Также у Запада есть ограниченные запасы (оружия и боеприпасов — ред.), его оборонная индустрия не производит достаточно, потому что западные лидеры надеются, что война скоро закончится. Но война продолжается, потому что Украина получает лимитированную военную помощь".

О дозированной вооруженной помощи со стороны наших западных партнеров мы и так знали. А вот об ограниченном количестве оружия и боеприпасов на их складах много не говорилось. Едва ли не впервые публично об этом после Вильнюса сказал Джейк Салливан: запасы боеприпасов на американских складах крайне низки, и на их пополнение США понадобятся годы. Или взять хотя бы новость об отказе правительства ФРГ открыть ремонтный центр в Польше для украинских Leopard. Все это свидетельствует о том, что ключевые союзники не готовы к долгой войне. Конечно, Украина должна думать о развитии своего ОПК, а не надеяться исключительно на западных партнеров. В частности, об этом писала и The Washington Post в интервью Залужному.

Так что впереди еще длинная дорога. Некоторые натовские страны уже начинают понимать, что нужно делать ставку на длительную войну, вкладывая инвестиции в свои оборонные потуги. Другие же сидят и ждут какого-нибудь чуда на поле боя от Сил обороны Украины. США, например, нужна история успеха накануне президентских выборов в ноябре 2024 года. Ну а Украине нужно убеждать западных партнеров вкладываться не только в развитие нашей оборонки, но и их ОПК, и не бояться загнать Россию в угол. Ибо в российских ракетах и дронах до сих пор есть западные комплектующие, которые Москва получает через Китай, Турцию, Армению, Грузию и другие с помощью двойного импорта. И мы, кстати, спрашивали у французских дипломатов, как это можно прикрыть. Однако в ответ услышали, что у Запада просто нет инструментов. Хотя это не так.