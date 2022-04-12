Город держит оборону: главные заявления властей и военного руководства о ситуации в Мариуполе

Город находится в блокаде с 1 марта.

Более 90% Мариуполя разрушены, примерно 120 тысяч остающихся в городе мирных жителей остро нуждаются в пище, воде, тепле и связи. Несмотря на то, что Мариуполь сегодня самая горячая точка на карте Украины, где постоянно идут бои, а враг не оставляет стремлений взять его под свой контроль, город держит оборону.

ТСН.ua собрал главные заявления властей и военного руководства о ситуации в блокадном Мариуполе.

Зеленский заявил о десятках тысяч погибших и возможной химатаке в Мариуполе

Так, президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля сообщил, что в городе Мариуполь во время полномасштабной российско-украинской войны погибли десятки тысяч человек. Глава государства также отреагировал на сообщение "Азова" о возможном применении российскими оккупантами химического оружия в городе вечером 11 апреля. В своем видеообращении Зеленский заявил, что власти "рассматривают это максимально серьезно".

Президент напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. "И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – отметил он.

Ранее полк "Азов" заявил, что Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие. Однако официально подтверждения этого факта пока нет. Более того, провести анализ в зоне постоянных боев практически невозможно. В то же время, США, Британия и Австралия заявили, что пытаются получить больше информации для проверки сообщений о возможном применении Россией химического оружия в войне в Украине. Так, Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи после информации о химической атаке со стороны оккупантов в Мариуполе заявил, что Запад рассматривает "все варианты" ответа, если это подтвердится.

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Реально ли химическое оружие поможет оккупантам побороть наших защитников

По мнению военного эксперта Олега Жданова, с которым эксклюзивно пообщалась Наталья Мосейчук, химическое оружие может убить защитников Мариуполя и, что Россия может его использовать, но под чужим флагом – руками "ЛДНР".

"К сожалению, да. Если они применят химическое оружие, то они могут их (ред. – защитников Мариуполя) просто уничтожить этим оружием. И кстати, это очень напоминает вариант Алеппо, сирийский вариант, когда применяли химическое оружие и таким образом вытравливали ополчение с мест обороны. Российская Федерация обычно такие операции проводит под чужим флагом. В Сирии тоже они проводили под флагом войска Башара Асада. Никогда Россия сама себя не выставляла, что будет применять химическое оружие. Поэтому Россия хочет провернуть эту операцию руками "ЛДНР"", – отметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что российские оккупанты понимают, что они не могут взять это место (место, где находятся защитники Мариуполя) и бои там будут продолжаться бесконечно долго. Пока будет жив последний защитник и у него будут патроны и еда.

Корреспондентка ТСН вспомнила, каким был Мариуполь до издевательств захватчиков

Жданов высказался, как Украине предотвратить химическую атаку со стороны РФ

Во первых требуется международная поддержка и огласка такой угрозы.

Во-вторых, нужно до конца оформить саму войну. У нас состояния войны нет на сегодняшний день. Поэтому здесь нет ООН и Красного Креста. Можно привлечь организацию по борьбе с химоружием. "Белые каски" она называется.

НАТО передало средства радиационно-химической разведки для ведения постоянного наблюдения по применению оружия массового поражения, не только химического, но и бактериологического и ядерного. Это нужно туда доставить и там постоянно наблюдать за химической окраской воздуха.

Письмо морских пехотинцев, защищающих Мариуполь, о якобы исчерпании сил

Олег Жданов заявил, что заявление бойцов из 36-й бригады морской пехоты – это фейк. Напомним, морские пехотинцы, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, 12 апреля заявили, что остаются на своих позициях, но силы уже исчерпаны. Якобы у них тоже нет связи с военно-политическим руководством страны.

"Склоняюсь к тому, что это фейк. Я больше доверяю Залужному и ожидаю заявление Зеленского, которое будет сегодня вечером, на этот счет. Но я думаю, что это фейк и составные части информационной войны с РФ. Надо подорвать веру общества, что мы там имеем успехи. И это очень серьезно раскалывает общество и в целом влияет на ситуацию в стране", — подчеркнул военный эксперт.

Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что оборона города продолжается

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, а оборона города продолжается.

"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранение жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины", — отметил он.

Арестович прокомментировал возможность деблокады города

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что о деблокаде Мариуполя сейчас речь не может идти, однако город ни в коем случае не сдадут.

"Моя оценка не изменилась, Мариуполь сейчас деблокировать невозможно. Любые деблокировочные войска не пройдут туда, а даже если пройдут, то не смогут деблокировать: не хватит сейчас сил и средств. Что нужно сделать по Мариуполю: снимать осаду или облегчать ее можно косвенно" путем... Второе – другие (украинские – ред.) части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя, мало того, что им нужно преодолеть оборону противника еще там, где они находятся… Допустим, они пробили. резервы, чтобы они пробили и перешли к наступлению? Они сами там держат оборону. Чтобы они ушли в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров в голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области ", — сказал он.

Associated Press

Арестович также перечислил практические шаги, которые сейчас предпринимаются для поддержки Мариуполя:

командование Вооруженных Сил Украины делает любые возможные движения в Запорожье, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область. Военные делают все, что могут;

снабжение русских войск прерывалось под Мариуполем повреждением железной дороги Крым – Мелитополь;

украинские защитники наносили удары по порту Бердянска;

в Мариуполь летали украинские вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование. Позже один из вертолетов сбили, а бойцы попали в плен, после чего маршрут стал известен и его нельзя повторять.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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