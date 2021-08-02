Город, который кормят туристы: во Львове гостей принимают даже в здании мэрии

Город, который кормят туристы: во Львове гостей принимают даже в здании мэрии

Чиновники работают в кабинетах львовской ратуши, туристы — ходят ее коридорами.

Среди туристических визиток Львова — оперный театр, гарнизонный храм и даже здание городского совета ратуша. О том, как в столице украинского Галичины умеют принимать гостей говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Оперный театр во Львове одно из любимых мест, которые посещают туристы. Сами львовяне убеждены, что львовская Опера — самая красивая в мире. И действительно, она радует не только слух, но и глаз.

Городская власть не скрывает, что туристы кормят город, поэтому здесь готовы принимать гостей даже в здании, где работает городской совет. Пока чиновники сидят в кабинетах, туристы ходят по коридорам и поднимаются на смотровую площадку серпантином из 306 ступенек.

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Под крышей высокой башни — сердцевина главных часов города Льва, на нем- двое колоколов. С высоты открывается прекрасный вид на величественный город.

Но Львов не только высокий, но и глубокий. Чтобы узнать это, стоит побывать в подземелье гарнизонного храма Петра и Павла — бывшего костела иезуитов.

В этом храме часто отпевают погибших на войне в Донбассе украинских бойцов, поэтому здесь рядом с иконами — их фотографии и фото детей, которых осиротела война.

"30 лет Независимости" | Львов: Оперный театр, Ратуша и ароматы кофе

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