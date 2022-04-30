Город медленно возвращается к жизни: в Ирпень проложили водопровод из Киева

Города в окрестностях Киева, пострадавших от оккупации армии Российской Федерации, пытаются вернуться к жизни.

В частности, в Ирпене появилась вода: проложили семь километров труб и запустили воду из Киева. На восстановление централизованных поставок потратили около 18 дней.

Что говорят о восстановлении города его жители и как оживает город, рассказали в ТСН.

Почти два месяца Ирпень был обезвожен, а его артерии повреждены. Так, на одной из улиц во время активных боевых действий уходили только две женщины: 76-летняя Ольга Кузьмина, потому что не смогла оставить соседских животных, и Татьяна, которая не хотела покидать мужчину, ушедшего в Тероборону. Их дома уцелели. Правда, забор Татьяны похож на решето из-за попадания кассетных снарядов.

В городе централизованное водоснабжение, но в начале марта женщины остались без воды, поэтому для потеб собирали дождевую. Питьевую же воду можно было набрать только через три улицы из колодца, которые здесь случаются редко.

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Женщины воду носили себе, помогали соседям. К примеру, Татьяна постоянно навещала Людмилу Николаевну. В настоящее время женщина встречает гостей с пирожками. Сразу ведет кичиться своими необычными для города любимицей — коровами: Азя, Рябка и Стрелка. Людмила Николаевна за день, когда ей не успевали помочь соседи, сама приносила из колодца скоту по 120 литров воды.

Теперь жизнь всех местна из частных домов, и с многоэтажек станет проще. В Ирпене наконец-то услышали шум воды. К слову, "Ирпеньводоканал", обслуживавший 43 тысячи абонентов, почти разрушен. Территорию предприятия постоянно обстреливала тяжелая артиллерия. Котельная сгорела. Админздание иссечено очками снарядов Наголову разрушены ангары, а вместе с ними сгорела почти вся техника.

"80% техники уничтожено. Одна эта единица стоила 3,2 млн. Водоканал в общей сложности где-то на миллионов 300 понес убытки", — говорит начальник КП "Ирпеньводоканал" Артур Загодиренко.

Работники к работе вернулись сразу, как из города прогнали оккупантов. Сейчас почти круглосуточно чинят водопровод. Ведь предприятие охлаждает не только Ирпень, но и Бучу, Ворзель, Михайловку-Рубежовку. По их словам, через 18 дней здесь сделали невозможное.

Сейчас вода уходит из Киева. Мэр Виталий Кличко говорит, что запаса прочности достаточно, чтобы оказать помощь, а об уменьшении воды для киевлян речь не идет. Тем временем в Ирпене планируют отстроить свои скважины, ведь теперь город становится все более пригодным к жизни.

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