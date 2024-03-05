"Город не защищен": людей просят не возвращаться в Харьков — Жданов рассказал, есть ли угроза наступления РФ

Российская армия ежедневно беспощадно обстреливает Харьковщину. Накануне по Купянску был зафиксирован первый удар управляемыми авиационными бомбами (КАБ) с кассетными зарядами. Местные власти принудительно эвакуируют семьи с детьми из приграничья, а президент Владимир Зеленский заявил, что не советует жителям возвращаться в Харьков.

В чем опасность, существует ли угроза нового наступления России на Харьков в 2024 году и чем можно защитить город от постоянных обстрелов, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Зеленский не советует возвращаться в Харьков

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове заявил, что пока город не так защищен, чтобы советовать людям возвращаться.

“Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что Харьков сейчас так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал — когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и от наших военных, прежде всего”, — сказал президент.

Что касается обстрелов ракетами С-300, то Зеленский отметил, что самое главное — не только усилить противовоздушную оборону региона, но и вытеснить российскую армию на большее расстояние.

"Мы понимаем, чего не хватает. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита. Наверное, самое главное — действовать не только усиливая ПВО Харькова и в целом региона, а вытеснять россиян на большее расстояние. По-другому защитить Харьков будет очень сложно даже если мы еще усилимся современными системами ПВО”, — заявил Зеленский.

Новое наступление на Харьков: существует ли угроза

Олег Жданов рассказал ТСН.ua, что реальной угрозы нового наступления на Харьков по состоянию на данный момент не существует.

“Она почти равна нулю. Президент все правильно посоветовал — не возвращаться, потому что город не защищен и у нас сегодня нет средств, чтобы закрыть небо над Харьковом. Чем больше плотность населения, чем больше людей вернутся в свои дома, тем больше вероятность повторения такой трагедии как сегодня мы наблюдаем в Одессе. Не всегда люди выполняют правила поведения во время воздушной тревоги, игнорируют ее или не успевают, и такие случаи, к сожалению, могут произойти", — говорит военный эксперт.

Он отметил, что на начало марта 2024 года напротив Харькова нет ударной группировки российских войск.

Харьков на карте

“Общество переживает по поводу безопасности и поэтому начинает интерполировать события на те страхи, которые у них есть. Ударная группировка не формируется. Наоборот, Российская Федерация на рубеже Белгорода строит линию обороны. Они делают что-то вроде линии Суровикина. Кстати, Белгород не совсем подпадает под прочную оборону. Второй основной рубеж обороны проходит за городом перед федеральной трассой Ростов – Москва”, — рассказал ТСН.ua Жданов.

У россиян нечем наступать, впрочем, Харьков действительно почти не защищен от баллистических ракет комплексов С-300 и С-400, которыми они обстреливают город.

“Дело в том, что расстояние очень мало. Минимально от города в 70 километрах фиксируется расположение вражеских комплексов. И подлетное время — 50 секунд. Харьковчане рассказывали, что фиксировали обстрелы, когда от пуска до взрыва проходило 49 секунд”, — говорит военный эксперт.

Ракетные удары по Харькову: что может защитить город

По словам Олега Жданова, единственный в мире комплекс, который теоретически может защитить Харьков — это израильский "Железный купол".

"Но мы с вами понимаем, что вряд ли он у нас появится на сегодняшний день. Тогда, когда мы умоляли Израиль его предоставить, а были такие обращения, кажется год назад, тогда вопрос стоял, что у них у самих его мало. Ну а потом отношения у нас не совсем складываются — Израиль не передает нам образцы военной техники. Отсюда и следует вывод, что легче оттеснить врага от границы дальнобойными средствами огневого поражения, чтобы сделать невозможным нанесение поражения по городу Харьков", — рассказал военный эксперт.

Единственный комплекс, который может бороться с баллистическими ракетами — Patriot и его европейский аналог SAMP/T, говорит Олег Жданов.

“В Харькове расстояние очень мало. Не факт, что даже Patriot сможет на столь короткой дистанции за столь короткое время перехватить баллистическую ракету. Поэтому я говорю, что теоретически единственный на мой взгляд комплекс – это "Железный купол". Потому что он как раз под это создавался. У него максимальная дальность поражения 70 км. На днях в Сети появилось видео, как отбивают очередную атаку из Ливана в районе Хайфы. Сбития проходят непосредственно на границе города. Работает батарея "Железного купола", происходят взрывы в воздухе, остается инверсионный след от ракет", — рассказал военный эксперт.

Больше ни один комплекс, по словам Олега Жданова, не способен реагировать так быстро на таких коротких расстояниях — по крайней мере, о наличии таких комплексов неизвестно.

Напомним, российская армия пытается прорвать украинскую оборону, продолжаются бои: Генеральный штаб ВСУ сообщил новости с фронта.

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