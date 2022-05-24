Город оживает, но военным нужна помощь: медык из ВСУ рассказала о том, что происходит в Ахтырке

Город оживает, но военным нужна помощь: медык из ВСУ рассказала о том, что происходит в Ахтырке

Российские оккупанты с территории государства-агрессора продолжают обстреливать Сумскую область.

Недавно оккупанты 5 ракетами обстреляли город Ахтырка. Сейчас там ситуация относительно стабильная, однако украинским защитникам нужна помощь от волонтеров – разгрузки, бронежилеты и каски.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Наталья Винник с 2014 года помогала ВСУ как волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ женщина вступила в ряды Вооруженных сил Украины и является стрелком-медиком.

Женщина рассказывает, что минувшая ночь в Ахтырке прошла тихо, однако 23 мая весь день были воздушные тревоги, а неделю назад оккупанты обстреляли город 5 ракетами. На днях волонтеры передали Ахтырке реанимобиль, который поможет быстрее спасать жизнь людей.

"Сейчас у нас такая ситуация, что у нас прекратились активные боевые действия, но продолжаются обстрелы на границе. Иногда у границ работает вражеская авиация. Мы понимаем эту опасность и нам нужно быть наготове. А потому я обращаюсь к волонтерам нашим защитникам нужно многое - разгрузки, бронежилеты, шлемы, аптечки тактической медицины по принципу НАТО. Это необходимо, чтобы воин комфортно чувствовал себя и мог воевать в случае нового наступления. Будем очень благодарны, если нам помогут", — сказала Наталья Винник.

Если вы можете помочь украинским воинам, звоните Наталье Винник: 099 935 6082.

Какая сейчас ситуация в Ахтырке

Военная рассказывает, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины вся ее семья осталась дома.

"Войну мы встретили здесь. 24 февраля в 7:00 утра россияне уже были перед Ахтыркой. Было понятно, что если все убегут, то кто же остаться в городе. Я сначала волонтерила, помогала людям. Потому что не было еды, маломобильным людям не было кому помогать. Я осталась помогала сначала так. Потом я пошла в ВСУ, потому что поняла, что свою землю нужно защищать", — сказала Наталья Винник.

Военная добавила, что сейчас в Ахтырку возвращается жизнь: сюда снова приехали местные жители, однако центр города все еще разрушен. Россияне уничтожили также жилые дома: многие вынуждены проживать у друзей, родственников. Также в городе есть все необходимые продукты. Наталья Винник призвала волонтеров помогать гражданским жителям, не имеющим возможности приобрести продукты.

"Вчера общались с одной женщиной. Она живет в том районе, где наша основная военная часть. Там было много жилых домов и многоэтажек. То там разрушено много домов. Вчера общались с семьей, у них еще и маленький ребенок, они живут у своих знакомых, как будет дальше — они не знают. Многие люди возвращаются и вынуждены жить без воды, потому что у нас разбомбили ТЭЦ", — говорит военная.

Женщина рассказывает, что сейчас жители Ахтырки хотят просто жить нормальной жизнью, чтобы прекратились бомбардировки города. Ахтырчане хотят отстроить свой город

Напомним, Ахтырка – город, который выстоял против атак даже запрещенными вакуумными бомбами, теперь возвращается к жизни.

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