Город-призрак без домов и людей: как воины ВСУ защищают руины Марьинки, откуда видно Донецк

Марьинка – город, который страдал с первых дней войны еще в 2014 году. А во время полномасштабного вторжения – его фактически сравняли с землей. Сейчас это уникальная линия фронта, где российские оккупанты не смогли продвинуться с 24 февраля 2022 года.

Какая сейчас ситуация в городе-призраке и как ВСУ держат там оборону — в сюжете побывавшей на передовой корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Кто защищает Марьинку: "железные люди" и вернувшийся из Германии десантник

В Марьинку можна заехать только ночью — это нужно, чтобы не попасть под вражеский обстрел. Военные говорят, что города и его жителей там уже нет.

Десантник 79 ОДШБ "Джексон" везет журналистов ночью, дорогу сюда он хорошо знает. Журналистам предлагают заночевать в подвале. Это — единственное относительно безопасное место здесь.

Марьинка Донецкой области

Военные, стоящие в Марьинке, неоднократно попадали под обстрелы. Десантник "Сокол" говорит, что его сильно порубило осколками, врач не смог все достать, однако после 16 дней в больнице он вернулся на передовую. Он отмечает, что врач шутил, что теперь он "железный человек".

"Курбаши" работал в этом городе, когда он еще был целым. Тогда именно через Маринку проходил пункт пересечения между оккупированной и свободной территорией. Он видел последствия оккупации Донецка, который совсем рядом, но даже не представлял, что окружение его родной Волновахи станет еще страшнее. Там он лишился родного дома и семьи. Защитники говорят, что им было бы стыдно сбежать за границу, как это сделали некоторые украинцы.

Десантник Анатолий войну встретил за границей, однако вернулся, чтобы защищать Украину. Он говорит, что узнал это на работе и сразу вернулся, хотя и мог этого не делать.

Анатолия все время подкалывают – он пилот квадрокоптеров и за тот год, что ребята, а Марьинку держат именно мужчины, здесь враг уничтожил около двух десятков дронов, которыми он управлял. Но лучше, когда падают дроны, чем гибнут люди

Какая ситуация в городе ночью и утром

Военные говорят, что в Марьинке нужно постоянно прятаться. На дежурство как раз вылетают ночные дроны-разведчики. Когда российские военные выдвигаются – это сразу видно.

Уничтоженная Марьинка / Фото: Константин и Власть Либеровы

"Военный Павел всматривается в эти мониторы целую ночь, реагируя на каждое шевеление. Сначала все очень тихо. Утро все меняет – тишины больше нет. Вокруг нашего ненадежного подвала сыпятся зажигательные боеприпасы. Где-то неподалеку начинает гореть. Наши тоже не остаются в долгу – что-то начинает гореть и на оккупированной части города", – говорит журналистка ТСН.

Потом российские оккупанты еще и сами поджигают поле – в Марьинке горит одновременно в трех местах.

"Выходить из подвала днем в Марьинке практически невозможно, вы видите, каждое движение легко заметить, но мы проведем вам экскурсию по Марьинке с высоты. Наш воздушный гид по городу, точнее, по тому, что когда-то был город, командир роты десантников Юрий на псевдо "Два-ноль-два". Это еще и его рост. Он уже знает уничтоженный городок не хуже родного Николаева", — говорит корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Руины Марьинки / Фото: Константин и Власть Либеровы

Что говорят защитники города

Командир роты 79 ОДШБ Юрий Соболев говорит, что из города ничего не осталось. Также здесь повсюду уничтожена российская техника. С коптера также виден оккупированный Донецк.

Хотя от Марьинки остались часто кучи кирпича, но главный сержант объясняет – отходить из этих мест даже опаснее для личного состава, чем оставаться, прячась среди руин, поскольку российская аэроразведка тоже хорошо работает. Главным оружием здесь стали автоматы и минометы. Военные говорят, что им не хватает мин.

Украинские защитники отмечают, что здесь можно умереть, однако они себя настраивают не на это — а на ликвидацию окупантов и освобождение Украины.

Руины города / Фото: Константин и Власть Либеровы

"За эти сутки, которые почти полностью мы провели под землей, меня больше всего удивляет – люди могут приспособиться к любым условиям и их отсутствию, воевать там, где это невозможно и держать город даже, когда уже не за что уцепиться", — отмечает Наталья Нагорна.

Марьинка Донецкой области стала городом-призраком / Фото: Константин и Власть Либеровы

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️Главные новости за 22 сентября 2023 года | Новости Украины Напомним, армия РФ постоянными штурмами превратила Марьинку в город-призрак. В городе не осталось уцелевших домов.

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