Город-призрак Марьинка: каким этот населенный пункт был до войны и стал из-за нашествия оккупантов (фото, видео)

Бои за Марьинку Донецкой области продолжаются: только за предыдущие сутки там было отбито 14 штурмов. Сам город уже полностью разрушен и теперь бои продолжаются за каждый дом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Съемочная группа ТСН отправилась в Марьинку, где пожила в подвале и пообщалась с защитниками из 79 бригады.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная на пол часа вышла наружу, чтобы показать, как выглядят руины города-привидения.

"У города Марьинка самая точная численность населения в мире — здесь живет ноль жителей. Здесь не встретишь случайных прохожих", — говорит Наталья Нагорная.

Еще в мае 2022 года здесь в подвале больницы жило 30 местных жителей. Какая их судьба сейчас – неизвестно.

Марьинка в 2022 году

Марьинка в 2022 году

"Я снова смотрю на их дома, только теперь это руины, вижу как созревает их урожай", — говорит Наталья Нагорная.

Украинские военные говорят, что передвигаться по городу очень опасно.

"В Марьинке очень жестокие бои и невозможно передвигаться нормально, чтобы тебя не увидели и не обстреляли из артиллерии минометов. Передвижение только в темное время суток, а днем оно происходит только когда противник начинает штурмовать наши позиции, а мы даем отпор", — говорит пресс-офицер 79 ОДШБ Ярослав Чепурный.

Журналисты ТСН также побывали на развалинах некогда роскошной церкви.

"Это церковь, которую раньше называли, "церковью Арбузова". Есть версия, что беглец времен Януковича построил ее для своей мамы, хотя местные церковники это и отрицали", — говорит Наталья Нагорная.

Церковь в Марьике до войны

Журналисты ТСН ранее удивлялись количеству золота, высоким заборам, кованым заборам, росписям по стенам, мраморным иконам и деревянной резьбе и акустике в этой церкви. Священники УПЦ МП подтверждали, что этот храм строился за счет экс-председателя Нацбанка Арбузова – соратника беглеца Януковича.

Руины Марьинки / Фото: Константин и Власть Либеровы

"Не осталось жителей, но остались бойцы 79 отдельной десантно штурмовой бригады. Не осталось самого города, но осталось само название и упоминания о нем. Не осталось даже храма, но осталась вера – а вдруг даже сюда может вернуться жизнь", — говорит Наталья Нагорная.

Руины церкови в 2023 году

Напомним, как воины ВСУ защищают руины Марьинки, откуда виден Донецк.

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