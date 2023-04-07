Город-сад, который превратили в пустыню-призрак: россияне во второй раз испепеляют Марьинку

Один из самых разрушенных городов русско-украинской войны абсолютно непригоден для жизни, число целых сооружений равно нулю и населения нет совсем - это все о Маринке, с окрестностей которой виден Петровский район Донецка. Ее смогли разрушить, но захватить так и не смогли. Невероятными усилиями ее продолжают контролировать украинские защитники, говорится в ТСН.

Сейчас мало кто вспомнит город, где всюду были украинские цвета, а на въезде был герб-оберег.

Российские оккупанты штурмовали город с самого начала так называемого АТО и сделали из зеленого городка серую пустыню еще в 2014 году.

За последние 9 лет здесь почти никогда не было тихо, город пережил несколько крупных штурмов во время АТО. В июне 2015 года оккупантам из так называемой "ДНР" даже удалось захватить часть города, но отбили.

Тогда потери казались огромными – 4 местных жителя погибли, свою жизнь за свободную Марьинку положили 5 бойцов 28 бригады, 32 защитника ранили. Город же зажил обычной прифронтовой жизнью. В 21-м здесь установили памятный мемориал – защитникам Марьинки.

Это был путь с оккупированной территории на свободную – и обратно. Именно здесь, из-за близости к Донецку, проходило больше людей через контрольный пункт въезда и выезда. Сначала активно возили украинские товары в Донецкую область, но самым популярным был пенсионный туризм — жители оккупированных территорий получали пенсию и у оккупантов, и в Украине.

Движение людей и товаров остановило сначала "ковод" — захватчики лишь изредка давали разрешение на въезд в Украину ее гражданам, но с началом полномасштабной войны железный занавес закрылся.

Это был город 10 тысяч человек, два детских сада и две школы. Что такое бомбоубежища здесь знали задолго до войны. Медучреждения в Мариинке были и работали даже несмотря на то, что они были избиты обстрелами первых лет войны. Крыша перестилалась, но главным здесь оказался подвал, где прятались последние три десятка жителей Марьинки. Больницу строили во время холодной войны "советов" со Штатами, поэтому это был надежный бункер – самое безопасное место в городе.

Самым красивым и новейшим зданием в Марьинке была церковь, которая пуста уже 9 лет. Местные служители сбежали сразу, как стало известно о бегстве Януковича.

По местной легенде церковь построили за деньги главы НБУ времен Януковича Сергея Арбузова, который из Украины тоже бежал в Россию. В мае прошлого года церковь содрогнулась от обстрелов, по маленькому городу летит, что только можно. От зажигательных боеприпасов дома местных вспыхивают.

Уже в декабре город как после апокалипсиса. После всего этого украинские силы продолжают держать Марьинку, вернее, то, что от нее осталось.

После каждого боя за Марьинку бойцы искали уцелевшие украинские флаги, чтобы повесить врагам назло. Когда флага не находили, делали из подручных материалов. Сейчас флаг здесь особенно и повесить не на чем.

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