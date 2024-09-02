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"Город содрогался от взрывов": оккупанты ударили по Харькову дронами и ракетами из КНДР, куда "прилетело"

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"Город содрогался от взрывов": оккупанты ударили по Харькову дронами и ракетами из КНДР, куда "прилетело"

Россияне снова обстреляли Харьков

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков

Накануне в Харькове российские оккупанты атаковали жилые дома, магазины и спорткомплекс. Лишь в ночь на 2 сентября армия РФ дважды атаковала город.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.

Оккупанты в ночь на 2 сентября дважды атаковали Харьков: сначала "Шахедами", а на рассвете был прилет ракеты.

"Весь город содрогался от взрывов. В Слободском районе повреждено учебное заведение. В Киевском — частные дома, в Индустриальном попадании было посреди садового общества. 66-летняя получила ранения. Россияне били беспилотниками и северокорейскими ракетами. И это уже второй массированный обстрел города за сутки", – говорит корреспондентка ТСН.

Последствия обстрела Харькова / ©
Последствия обстрела Харькова

Оккупанты уже несколько суток цинично обстреливают Харьков баллистическими ракетами.

"Враг повторным циничным ударом "Искандера" обстрелял город. Там работали врачи, приехавшие на место взрыва", — сказал мэр Харькова Терехов.

Также в преддверии российские террористы запустили ракету по Дворцу спорта в Харькове. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 2 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

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