"Город теперь только для автомобилей": реакция киевлян на остановку транспорта во время воздушной тревоги

С 1 августа весь столичный наземный транспорт во время тревоги должен остановиться и выпустить пассажиров.

Такое решение Совета обороны Киева вызвало бурный резонанс в обществе.

ТСН.ua собрал реакцию пассажиров и водителей на новые требования касательно работы транспорта в условиях войны.

Так, как узнала ТСН, водители трамваев на Подоле хоть и не рады, послушно соблюдают нововведения. Говорят, что 2 августа во время тревоги остановились в месте, которое разрешено ПДД, а со звуком сирены всех пассажиров высадили, чтобы те пошли к ближайшему укрытию.

Большинство пассажиров отреагировали на решение не так спокойно, как водители, они нововведением очень сильно возмущены, о чем свидетельствуют сообщения людей в соцсетях.

Так, новость на Fecebook-странице КГГА об этом решении насобирала более 800 комментариев и почти все – негативные.

"Слушайте, такой идиотизм – это уж слишком"

"Вы бы лучшее укрытия проверяли"

"Требую отмены решения! То, что пустой транспорт будет стоять на дороге, а пассажиры бегать по улице (ибо укрытий НЕТ) не улучшит безопасность. Абсолютно бессмысленное решение, киевляне требуют его отмены!"

"Это просто самое тупое решение! Сделайте сначала укрытия и оборудуйте их! В реале укрытий почти нет!"

"Поздравляю, город теперь только для автомобилей! Так держать!"

"У вас с головой все хорошо?"

Как долго будет ждать транспорт пассажиров после отбоя воздушной тревоги и нужно ли будет повторно платить за проезд — читайте в материале ТСН.ua.

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