Города без маршруток: чем может закончиться мобилизация водителей автобусов в Украине

Специалисты рассказали, почему нет возможности забронировать транспортников и чем это чревато после 1 апреля.

Водители междугородных автобусных маршрутов жалуются, что их мобилизуют во время рейсов. Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко. Он отмечает, что это создает много неудобств для перевозчиков и пассажиров, потому что человеку не разрешают закончить рейс.

Нардеп отмечает, что такие случаи отрицательно влияют на работу транспортных предприятий, ведь водителю можно просто дать возможность завершить работу и прийти в ТЦК за повесткой.

ТСН.ua выяснял, действительно ли существует такая проблема и почему мобилизуют водителей междугородных автобусов и маршруток.

Мобилизация на конечной остановке

По словам Алексея Павленко, главы Ассоциации перевозчиков Киевской области, случаи мобилизации водителей автобусов и маршруток в регионе действительно случаются.

"Водители автобусов – это та категория, которой не хватает для нужд ВСУ. В стране продолжается война, поэтому водителей тоже мобилизуют. В Киевской области их проверяют исключительно на конечных остановках маршруток, но с рейса никого не снимают. Подходят представители Нацполиции и ТЦК, проверяют учетные документы. у кого нет отсрочки – могут забрать в армию. К сожалению, экономическое бронирование для перевозчиков не подходит, прежде всего из-за высоких налогов и отсутствия пассажиропотоков – маршруты должным образом не работают. Поэтому не зарабатывают наши водители столько, чтобы все получили экономическое бронирование", – рассказывает ТСН.ua Алексей Павленко, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Глава ассоциации добавляет, что многие его друзья на войне с 2022 года, без ротаций и отпусков.

"Их тоже нужно кому-то подменить за три года войны, а они могут приехать домой, сесть за руль автобуса или маршрутки и возить пассажиров. Поэтому мне роднее воюющие на фронте, а не те, кто чего-то боится", – отмечает Алексей Павленко.

Страдают те, кто возит льготников

На проблему с бронированием водителей автобусов указывают и во Всеукраинском объединении пассажирских перевозок.

По словам главы объединения Игоря Житинского, бывают случаи, когда работники ТЦК и полиции забирают водителей автобусов на границе и на блокпостах в регионах.

"Таких случаев много. Особенно в Одесском регионе и на Закарпатье. Проблема – в тонкостях бронирования. Водители, обслуживающие внутренние рейсы по Украине, не могут все забронироваться, потому что экономика внутренних рейсов не позволяет платить им официально зарплату в 20 тысяч гривен. А какой она может быть, если они возят льготных пассажиров? Поэтому водители автобусов, которые осуществляют социальные перевозки пассажиров на областных и межобластных маршрутах – теряют право на бронирование. Несколько в лучшем положении международные перевозчики – они льготников не возят и стоимость проездных билетов у них дороже – есть шанс получить бронирование", – рассказывает ТСН.ua Игорь Житинский, глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок.

Каких водителей тяжелее всего забронировать?

По его словам, перевозчики, которые обслуживающие внутренние рейсы в Украине, в большинстве своем не могут обеспечить критерий необходимый для бронирования – зарплату в 20 тысяч гривен.

"Проблема в том, что государство практически не компенсирует средства перевозчикам за перевозку пассажиров льготных категорий. А количество льготников постоянно растет. К сожалению, перевозчикам денег за льготников не возвращают, и при этом они должны выполнить норму по бронированию. Транспортные предприятия, работающие в "жирных" регионах, таких, как Киев, где больше жителей и высокая платежеспособность у пассажиров, смогут выполнить эту норму и обеспечить водителей бронированием. Также в лучшем положении государственные и коммунальные предприятия – они имеют особый статус. А хуже всего перевозчикам, которые оформлены как ФЛП, они вообще не подпадают под критерии бронирования", – отмечает Игорь Житинский.

Что будет после 1 апреля

По данным председателя объединения, только 30-40% транспортных предприятий в Украине могут бронировать своих водителей.

"Например, в Черкасской области только 10% транспортных предприятий могут забронировать водителей. А другие – не подпадают под критерии бронирования. Поэтому ситуация складывается таким образом, что после 1 апреля в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты. Есть угроза, что большинство водителей "бросят ключи" и будут искать работу с возможностью бронирования", – отмечает Игорь Житинский.

Что происходит в Киеве

По словам Игоря Моисеенко, главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, не лучше ситуация с бронированием у водителей маршруток в столице.

"Киев ничем не отличается от других регионов. Точной статистики у меня нет, но как рассказывал частный перевозчик, за месяц, только на одном маршруте у него было мобилизовано четырех водителей. Это произошло из-за отсутствия возможности забронировать работников. Перевозчики не могут забронировать всех водителей, поскольку выставлены новые условия по бронированию. Одна из них – размер заработной платы. Проблема достаточно серьезная и находится в стадии решения, но с этим у предпринимателей-транспортников возникает немало хлопот", – рассказывает ТСН.ua Игорь Моисеенко.

Боятся ехать на работу

Он добавляет, что часть столичных водителей маршруток забронирована, а часть – нет. Потому руководители транспортных предприятий постоянно ищут водителей. Из-за риска быть мобилизованными многие водители маршруток боятся выходить на работу.

"В Киеве и до этого была проблема с водителями маршруток, а когда по городу пошли слухи, что кое-кого мобилизовали на маршруте, то водители боятся ехать на работу, так как большинство из других регионов", – отмечает Игорь Моисеенко.

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