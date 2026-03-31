Города, которые стали символом ужаса из-за России: как Гостомель, Буча и Ирпень вспоминают пятую годовщину освобождения

Гостомель после нападения оккупантов

31 марта Украина отмечает пятую годовщину освобождения городов-героев Киевщины - Гостомеля, Бучи и Ирпеня. Именно здесь весной 2022 года был окончательно похоронен российский миф о «Киеве за три дня». Гостомель принял на себя едва ли не самый первый и мощный удар вражеского десанта.

Битва за небо: 24 февраля 2022-го

Утро 24 февраля для Гостомеля началось с рева сотни российских вертолетов под прикрытием штурмовиков Су-25. Оккупанты пытались высадить десант в аэропорту «Антонов», чтобы создать плацдарм для приема тяжелых Ил-76.

Аэропорт защищали молодые бойцы Нацгвардии, которые смогли сбить 6 вражеских вертолетов.

Отступая, наши защитники взорвали взлетно-посадочную полосу, сделав невозможным приземление основных сил врага. Это решение спасло столицу.

Оккупация и освобождение Гостомеля

Оккупация Гостомеля длилась с конца февраля до конца марта. Город оказался в полной изоляции: без света, воды и связи, под постоянными авиаударами.

7 марта мир всколыхнула весть о гибели Юрия Прилипко. Россияне расстреляли городского голову вместе с волонтерами, когда те раздавали людям еду и лекарства.

в ангарах аэропорта была уничтожена гордость Украины — крупнейший в мире самолет АН-225 «Мрия».

По данным проекта RebuildUA, Гостомель стал одним из наиболее пострадавших городов Киевщины.

Повреждено более 4,5 тысячи зданий, из которых 905 разрушены до основания.

На улице Луговой оккупанты уничтожили 95% застройки.

В Бучанском районе за время оккупации зафиксировано более 9 тысяч военных преступлений. Убито более 1 400 гражданских, в том числе 37 детей.

Сегодня Гостомель носит почетное звание «Город-герой Украины». Несмотря на тяжелые травмы войны, поселок активно отстраивается. На пятый год полномасштабного вторжения жители говорят: память о тех событиях не угасает, а лишь становится фундаментом для новой «Мечты», которую обязательно отстроят.

Освобождение Бучи

