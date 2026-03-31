Города, которые стали символом ужаса из-за России: как Гостомель, Буча и Ирпень вспоминают пятую годовщину освобождения

Сегодня - пятая годовщина освобождения Бучи, Гостомеля и Ирпеня на Киевщине.

Автор публикации
Александр Романюк
Гостомель

Гостомель после нападения оккупантов / © Rebuildua

31 марта Украина отмечает пятую годовщину освобождения городов-героев Киевщины - Гостомеля, Бучи и Ирпеня. Именно здесь весной 2022 года был окончательно похоронен российский миф о «Киеве за три дня». Гостомель принял на себя едва ли не самый первый и мощный удар вражеского десанта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Битва за небо: 24 февраля 2022-го

Утро 24 февраля для Гостомеля началось с рева сотни российских вертолетов под прикрытием штурмовиков Су-25. Оккупанты пытались высадить десант в аэропорту «Антонов», чтобы создать плацдарм для приема тяжелых Ил-76.

  • Аэропорт защищали молодые бойцы Нацгвардии, которые смогли сбить 6 вражеских вертолетов.

  • Отступая, наши защитники взорвали взлетно-посадочную полосу, сделав невозможным приземление основных сил врага. Это решение спасло столицу.

Оккупация и освобождение Гостомеля

Оккупация Гостомеля длилась с конца февраля до конца марта. Город оказался в полной изоляции: без света, воды и связи, под постоянными авиаударами.

  • 7 марта мир всколыхнула весть о гибели Юрия Прилипко. Россияне расстреляли городского голову вместе с волонтерами, когда те раздавали людям еду и лекарства.

  • в ангарах аэропорта была уничтожена гордость Украины — крупнейший в мире самолет АН-225 «Мрия».

По данным проекта RebuildUA, Гостомель стал одним из наиболее пострадавших городов Киевщины.

  • Повреждено более 4,5 тысячи зданий, из которых 905 разрушены до основания.

  • На улице Луговой оккупанты уничтожили 95% застройки.

  • В Бучанском районе за время оккупации зафиксировано более 9 тысяч военных преступлений. Убито более 1 400 гражданских, в том числе 37 детей.

Сегодня Гостомель носит почетное звание «Город-герой Украины». Несмотря на тяжелые травмы войны, поселок активно отстраивается. На пятый год полномасштабного вторжения жители говорят: память о тех событиях не угасает, а лишь становится фундаментом для новой «Мечты», которую обязательно отстроят.

Освобождение Бучи

Также корреспондент ТСН Александр Романюк побывал в Буче на улице Вокзальной.

