Города Украины возьмут под "железный купол"?: действительно ли готовят новое ПВО

ИИ против российских дронов - возможно ли это / © ТСН

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что российские «Шахеды» перестанут кошмарить украинские города — Одессу, Киев, Днепр, якобы благодаря искусственному интеллекту их можно будет уничтожать еще на украинской границе.

По мнению военного эксперта, с помощью искусственного интеллекта, средства противовоздушной обороны могут быть существенно модернизированы.

«Для этого над различными объектами, и прежде всего над Киевом, который сейчас в тяжелом состоянии и для россиян он остается приоритетной целью, за полгода должны сформировать антидроновий и противовоздушный купол. Для этого нужно соответствующее вооружение. Возможно, будут уже введены в эксплуатацию отечественные средства противовоздушной обороны. Ведь такие наработки у нас есть», — отмечает Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Среди прочего эксперт вспоминает проект «Сапсан», который разрабатывался как универсальный комплекс с ракетами «земля-земля», «земля-воздух», «земля-корабль».

«Кроме того, у нас есть наработки зенитно-ракетных комплексов малого и среднего действия. Предприятия, которые занимаются разработками, уже выходят на их финализацию. Все это усилит ПВО», — говорит генерал-лейтенант.

Отдельный вопрос — дроны-истребители. По мнению Игоря Романенко, именно их следует использовать с применением искусственного интеллекта, что в перспективе может улучшить сбивание российских «Шахедов».

«Сейчас на один дрон-истребитель требуется один оператор. Нам сложно в короткие сроки подготовить такое большое количество операторов дронов, и это факт. А с привлечением искусственного интеллекта один оператор, например, сможет управлять несколькими дронами-истребителями. В целом вариантов использования искусственного интеллекта в противовоздушной обороне уже наработано достаточно много. Особенно полезен искусственный интеллект на этапе, когда оператору нужно попасть по цели, где-то на расстоянии 200 метров от вражеского дрона. В этот момент управление дроном-истребителем переключается на искусственный интеллект, и он завершает работу. Это позволит несколько автоматизировать процесс, ведь управлять таким дроном сможет оператор со средним уровнем подготовки, и готовить более подготовленных специалистов», — объясняет эксперт.

Почему не эффективно сбивать дроны на границе

Что касается сбивания российских дронов еще на границе Украины, то Игорь Романенко сомневается, что этого удастся достичь.

«Россияне могут прорываться, готовя для прохода воздушные коридоры. Я бы не рекомендовал надеяться на какую-то волшебную палочку-выручалочку, которая на сто процентов защитит нас с воздуха. Такого нет и не будет. А вот что реально – это увеличение противовоздушного и противоракетного потенциала. Этим нужно заниматься. Создавать огневые группы на основе территориальных общин для защиты своих городов и сел. Для того, чтобы это работало, людям нужно предоставить все необходимые средства, а средств у нас не хватает даже для штатных групп по противовоздушной защите. Государство должно предоставлять средства и обучать людей, но сейчас эта программа, на мой взгляд, пробуксовывает», — отмечает Игорь Романенко.