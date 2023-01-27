Гороскоп Залужного предвещает победу Украине: астролог назвал месяц

После наступления России в феврале она получит очень четкий ответ весной.

Астролог Влад Росс назвал весенние месяцы победными для Украины в войне после российского наступления в феврале.

Об этом астролог сказал в интервью ТСН.ua.

По словам Влада Росса, в гороскопе главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного март и апрель победоносные.

"Я всегда говорил, в гороскопе нашего главкома Залужного – вторая половина марта-апрель просто победоносные. Конечно, после наступления РФ в феврале будет им дан очень четкий ответ во второй половине марта-апреле. А май вообще может стать героическим и победоносным", – прогнозирует астролог.

Напомним, по прогнозу карпатского мольфара Василия Юращука, война в Украине продлится еще два года. В то же время, он предвещает облегчение для украинцев после 22 марта 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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