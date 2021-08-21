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Горсть мозаики и картина за миллион: чем на Днепропетровщине торгуют коллекционеры и сколько просят за предметы старины

Горсть мозаики и картина за миллион: чем на Днепропетровщине торгуют коллекционеры и сколько просят за предметы старины

pixabay.com

Найти на досках объявлений в Сети можно буквально все: начиная от старой кинематографиечкой пленки, заканчивая редкими деньгами и старинными музыкальными инструментами.

В Днепре на онлайн-аукцион выставили фрагмент разрушенной в 2019 году абстрактной скульптуры "Днепровские волны". Торговцы просят за остатки мозаики 350 гривен. В то же время на досках объявлений в Сети можно найти не только каменные глыбы, но и другие предметы старины. Нумизматы продают коллекцию редких монет, поклонники живописи — картины XIX века, любители кино — пленки с фильмами. Цены на такие лоты иногда доходят до нескольких миллионов гривен.

ТСН.ua узнал, как интересный товар можно найти на онлайн-аукционах и что за него просят коллекционеры.

Монеты

Как правило, монеты — один из самых распространенных лотов на аукционах. Стоимость одной копейки иногда может доходить до 150 тысяч гривен. И это не предел.

На доску объявлений выставили монету номиналом в одну копейку. Отчеканили ее в 1991 году. По словам автора публикации, "она очень редкая, так как была выпущена ограниченным тиражом".

"Здесь медь заменена на железно-латунный сплав. У герба стоит печать монетного двора — буква "Л", — отметил автор объявления Сергей.

Чем старше монета, тем она дороже. За 20 тысяч, например, можно приобрести целую серию советских монет от одной до пяти копеек 1961 — 1990 годов. А за 50 тысяч гривен можно взять монету номиналом в один рубль, выпущенную к 20-летию победы над фашистской Германией.

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Картины

Не менее ходовой товар на досках объявлений. Цены на картины совершенно разные. Например, за полотно художника Александра Нечаева автор просит 142 тысячи гривен. Возможен торг, "но в разумных пределах".

"Продам зимний пейзаж. Масло, холст. Родной подрамник и рама. Художник Нечаев. Член Московского объединения "Среда". Экспертный вывод. Торг в разумных пределах", — отметил автор объявления Дмитрий.

Найти в Сети можно и старинные иконы. Образ "Господь Вседержитель", созданный в XIX веке, коллекционер продает более чем за два миллиона гривен. По словам автора публикации, полотно не было реставрировано, в комплекте с иконой идет искусствоведческое заключение.

За один миллион гривен можно взять икону Николая Чудотворца. Коллекционер уверяет, что образ ручной работы и отлично подойдет в качестве "подарка, объекта декорации интерьера, а так же как оберег для любимых и близких".

"Икона Святого Николая — не просто создана мастером картина, призванная украсить интерьер или служить ценным подарком. Это священное изображение, созданное по благословению священника, для воплощения которого, мастеру нужно приложить значительные усилия и потратить много сил и времени, а также обладать представлениями о церковном искусстве, религиозной символике и канонах иконографии", — отметила автор объявления Виктория.

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Предметы интерьера

Если вы давно думаете, как обставить свой кабинет, то для вас есть интересное предложение. В Днепропетровской области женщина продает мебель для кабинета. Шкаф, письменный и обеденный столы, три стула и картину можно взять за 250 тысяч гривен. Все предметы, уверяет автор объявления, ручной работы и сделаны в 1920 году.

Собственно, там же за 50 тысяч гривен можно приобрести антикварный буфет XIX века. Он выполнен из натурального дерева и имеет резьбу.

Со своей стороны поклонникам клавишных придется по душе старинное немецкое фортепиано. Автор публикации утверждает, что инструмент рабочий и в хорошем состоянии. Изготовили его по индивидуальному заказу в 1904 году. Его стоимость — 48 тысяч гривен.

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