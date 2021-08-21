Горсть мозаики и картина за миллион: чем на Днепропетровщине торгуют коллекционеры и сколько просят за предметы старины

Горсть мозаики и картина за миллион: чем на Днепропетровщине торгуют коллекционеры и сколько просят за предметы старины

Найти на досках объявлений в Сети можно буквально все: начиная от старой кинематографиечкой пленки, заканчивая редкими деньгами и старинными музыкальными инструментами.

В Днепре на онлайн-аукцион выставили фрагмент разрушенной в 2019 году абстрактной скульптуры "Днепровские волны". Торговцы просят за остатки мозаики 350 гривен. В то же время на досках объявлений в Сети можно найти не только каменные глыбы, но и другие предметы старины. Нумизматы продают коллекцию редких монет, поклонники живописи — картины XIX века, любители кино — пленки с фильмами. Цены на такие лоты иногда доходят до нескольких миллионов гривен.

ТСН.ua узнал, как интересный товар можно найти на онлайн-аукционах и что за него просят коллекционеры.

Монеты

Как правило, монеты — один из самых распространенных лотов на аукционах. Стоимость одной копейки иногда может доходить до 150 тысяч гривен. И это не предел.

На доску объявлений выставили монету номиналом в одну копейку. Отчеканили ее в 1991 году. По словам автора публикации, "она очень редкая, так как была выпущена ограниченным тиражом".

"Здесь медь заменена на железно-латунный сплав. У герба стоит печать монетного двора — буква "Л", — отметил автор объявления Сергей.

Чем старше монета, тем она дороже. За 20 тысяч, например, можно приобрести целую серию советских монет от одной до пяти копеек 1961 — 1990 годов. А за 50 тысяч гривен можно взять монету номиналом в один рубль, выпущенную к 20-летию победы над фашистской Германией.

Картины

Не менее ходовой товар на досках объявлений. Цены на картины совершенно разные. Например, за полотно художника Александра Нечаева автор просит 142 тысячи гривен. Возможен торг, "но в разумных пределах".

"Продам зимний пейзаж. Масло, холст. Родной подрамник и рама. Художник Нечаев. Член Московского объединения "Среда". Экспертный вывод. Торг в разумных пределах", — отметил автор объявления Дмитрий.

Найти в Сети можно и старинные иконы. Образ "Господь Вседержитель", созданный в XIX веке, коллекционер продает более чем за два миллиона гривен. По словам автора публикации, полотно не было реставрировано, в комплекте с иконой идет искусствоведческое заключение.

За один миллион гривен можно взять икону Николая Чудотворца. Коллекционер уверяет, что образ ручной работы и отлично подойдет в качестве "подарка, объекта декорации интерьера, а так же как оберег для любимых и близких".

"Икона Святого Николая — не просто создана мастером картина, призванная украсить интерьер или служить ценным подарком. Это священное изображение, созданное по благословению священника, для воплощения которого, мастеру нужно приложить значительные усилия и потратить много сил и времени, а также обладать представлениями о церковном искусстве, религиозной символике и канонах иконографии", — отметила автор объявления Виктория.

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Предметы интерьера

Если вы давно думаете, как обставить свой кабинет, то для вас есть интересное предложение. В Днепропетровской области женщина продает мебель для кабинета. Шкаф, письменный и обеденный столы, три стула и картину можно взять за 250 тысяч гривен. Все предметы, уверяет автор объявления, ручной работы и сделаны в 1920 году.

Собственно, там же за 50 тысяч гривен можно приобрести антикварный буфет XIX века. Он выполнен из натурального дерева и имеет резьбу.

Со своей стороны поклонникам клавишных придется по душе старинное немецкое фортепиано. Автор публикации утверждает, что инструмент рабочий и в хорошем состоянии. Изготовили его по индивидуальному заказу в 1904 году. Его стоимость — 48 тысяч гривен.

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