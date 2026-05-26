Горячая фаза войны закончится к концу года?: новые детали встречи Зеленского со "слугами"

Зеленский и Путин / © ТСН

В ходе встречи с народными депутатами президент Владимир Зеленский призвал их активнее включиться в работу и сосредоточиться на решении внутренних вызовов. Это, по мнению главы государства, может усилить позицию Украины в переговорах осенью.

Об этом журналистке ТСН Елене Черняковой сообщили источники, осведомленные о ходе встречи.

По информации источников, подобная мобилизация изнутри поможет выстроить эффективный диалог с партнерами, вести переговоры по России и завершить «горячую фазу» войны до конца 2026 года.

Народная депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, 96 избирательного округа, Ольга Василевская-Смаглюк, также подтвердила, что во время встречи львиная доля времени была посвящена перспективам завершения горячей фазы войны.

По ее словам, президент отметил, что до ноября рассматривается возможность завершить ее при условии предоставления гарантий безопасности.

«Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия», — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что от Европы ожидают модератора мирного трека. Также в ближайшее время ожидается делегация из США.

Украина продолжает настаивать, чтобы переговоры не велись без участия.

По словам депутата, многие говорили о перспективах членства в ЕС. Президент отметил, что народные депутаты выполнили абсолютно все требования для открытия переговорных кластеров и к лету их должны открыть.

Относительно ассоциированного членства без права голоса и торгово-экономических перспектив, Зеленский считает, что такое членство не даст украинцам ощущения справедливости.

«Кадровые вопросы на встрече не обсуждались», — резюмировала она.

Переговорный процесс, который продвигали Соединенные Штаты, оказался на паузе. Украина выступает за новый формат диалога с активной ролью Европы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи глав МИД стран НАТО в Швеции подтвердил этот подход.

В конце недели Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по поводу возможного участия Европы. Однако единой позиции в Европе пока нет.

По словам источников, Киев настаивает на широком европейском представительстве на высоком уровне. Вместе с тем, Париж и Берлин склоняются к тому, что именно они должны быть основными участниками.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности представлять Европу на потенциальных мирных переговорах. В МИД Украины положительно отреагировали на инициативу.

«Струбб — сильный политик и авторитетный дипломат, обладающий необходимым уровнем доверия», — отметил Андрей Сибига.

Формат участия Европы окончательно не определен. Кроме Стубба в ЕС рассматривают и другие кандидатуры.

