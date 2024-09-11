Горячие дебаты Трампа и Харрис: что они сказали об Украине и войне

Республиканец в очередной раз повторил тезисы об окончании войны через 24 часа, а демократка сказала, что тот бы "все просто сдал".

Во время дебатов в ночь на 11 сентября кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп вступили в жаркий спор по Украине и завершению войны. Горячая дискуссия возникла после того, как ведущий спросил, считают ли кандидаты, что в интересах США то, чтобы Украина победила.

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Заявления Трампа о войне в Украине

Во время дебатов ведущий спросил обоих кандидатов в президенты, считают ли они, что в интересах США то, чтобы Украина выиграла войну. В ответ Трамп сказал, что "в интересах США окончание войны".

"Я хочу, чтобы эта война остановилась, я хочу, чтобы люди не умирали миллионами. Мы очень много денег дали Украине, больше чем Европа. Если вы посмотрите, цифра огромная... Европа не платит, мы платим. У Байдена просто нет смелости требовать деньги у Европы. 250 миллиардов, затем 280 миллиардов", – высказался республиканец.

Трамп также принялся хвастаться, что якобы дружит с президентом России Владимиром Путиным и сможет договориться о быстром завершении войны в Украине, если будет избран президентом США.

"Если бы я был президентом, Россия никогда бы этого не сделала (не устроила бы полномасштабную войну – ред.). Очень хорошо знаю Путина, он бы никогда не ворвался бы в Украину и не убил миллионы людей. Такой угрозы не было четыре года (моей каденции – ред . ). Я это устрою быстро. Если буду избран президентом, закончу войну еще до вступления в должность", – повторил свои предидущие заявления республиканец.

"Очень хорошо знаю Зеленского и Путина. У меня хорошие отношения. Если я побежу, то поговорю с одним, с другим, соберу их вместе", – добавил Трамп.

Он также расскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена, что тот ни разу не позвонил Путину после начала полномасштабной войны.

Заявления Харрис о войне в Украине

В свою очередь Харрис раскритиковала Трампа за то, что тот пытается дружить и договариваться с диктаторами. Демократка также отреагировала на повторение Трампом заявления об идее, как "завершить войну за 24 часа".

"Думаю, причина почему Дональд Трамп говорит, что война закончилась бы через 24 часа – это потому, что он бы просто все сдал", – заявила Харрис.

Она подчеркнула, что благодаря лидерству администрации Байдена для поддержки Украины удалось объединить около 50 стран. И благодаря этой скоординированной поддержке и америкканскому оружию Украина выстояла как независимое свободное государство.

"Если бы Дональд Трамп был тогда президентом, Путин уже сидел бы в Киеве. И надо понимать, что бы это означало, потому что у Путина есть планы не только на Украину. Надо понимать, почему европейские союзники и наши союзники в НАТО так благодарны, что Вы больше не являетесь президентом, а мы (администрация Байдена – ред.) понимаем важность самого мощного военного альянса в истории, каким является НАТО, и за сделанное нами для того, чтобы президент Зеленский и украинцы могли продолжать сражаться за свою независимость. В противном случае Путин уже сидел бы в Киеве и строил планы на другие страны Европы, начиная с Польши", – заявила Харрис.

"Вы думаете, что Вы дружите с диктатором, но он бы Вас съел, даже не закусывая", — подчеркнула кандидат в президенты.

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