Горячие, как всегда: австралийские спасатели выпустили новый пикантный календарь на 2022 год

Все средства от продаж календарей традиционно потратят на благотворительность.
Полуобнаженные австралийские пожарные выпустили свой знаменитый календарь на 2022 год.
Об этом идет речь 11 ноября в сюжете ТСН.19:30.
Приобрести можно 6 разных изданий. В частности, с песиками, котами, лошадьми и экзотическими животными. С ними мужчины позируют топлесс уже 29-й год подряд. Кроме того, впервые появился летний календарь, в котором пожарные наслаждаются пляжами и веселятся на солнышке.
Мужчины говорят, что все это делают, чтобы привлечь внимание к окружающей среде. Многие пользователи в соцсетях отмечают, что пожарные ничем не хуже настоящих профессиональных моделей.
Все вырученные средства по продаже календарей обычно отправляют на благотворительность. В прошлом году их перечислили в австралийские центры дикой природы, спасавшие от пожаров коал. А на этот раз решили действовать более масштабно — и будут помогать международной организации, которая занимается приютами для животных во всем мире.
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