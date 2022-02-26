Горячие напитки, сладости, бесплатное жилье и теплые вещи: как Польша встречает украинцев, которые выехали после нападения РФ

Горячие напитки, сладости, бесплатное жилье и теплые вещи: как Польша встречает украинцев, которые выехали после нападения РФ

Польша на границе развернула гуманитарную помощь украинцам.

На украинско-польской границе соседняя страна организовала гуманитарную помощь для граждан Украины, которые после циничного нападения России решили покинуть родину. В частности, на пункте пропуска "Шегини" украинцам предлагают снеки, сладости, детское питание, разные напитки, а также средства личной гигиены.

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Как рассказывает собеседница ТСН. ua, сразу по прибытии автобусов в польский пункт пропуска, пограничники подносят для украинских пассажиров воду и выпечку. В зале прохождения паспортной границы также дежурят пограничники, встречающие граждан Украины и приглашающие их угоститься сладостями.

На улице польские коллеги разместили несколько столиков и предлагают по выбору кофе или чай, соки или воду. Сделать кофе, например, можно с молоком. Воду для напитков постоянно подносят, чтобы кофе или чай были горячими. Также украинцам предлагают шоколад, печенье, снеки, выпечку (круассаны, пончики, булочки), детское питание. На отдельном столике были размещены индивидуальные медицинские маски, салфетки и другие средства для гигиены.

Польша на границе развернула "гуманитарные пункты" для украинцев

На так называемом «гуманитарном пункте» дежурят группы пограничников, которые следят за порядком и оказывают помощь в нуждах, а также стоят кареты «скорой». В частности на наших глазах пограничники помогали двум женщинам с маленькими детьми. Кроме того, на КПП очень много людей, встречающих украинцев, а также журналистов.

Недалеко от пункта пропуска небезразличные поляки предлагают украинцам свою помощь — бесплатное жилье или трансфер в крупные города Польши. Также расположены ларьки с разной одеждой и теплыми вещами.