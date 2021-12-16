Горячий чай: сколько чашек можно выпить в день и как правильно заваривать целебный напиток

Горячий чай: сколько чашек можно выпить в день и как правильно заваривать целебный напиток

Врачи говорят, что он снижает риск сердечных и онкологических заболеваний.

Чем ниже опускается отметка на термометре, тем чаще рука тянется за чашкой горячего чая. Но этот напиток не только согревает. Он еще и положительно влияет на здоровье – убеждают врачи. Тонизирует, улучшает пищеварение, нормализует давление. Как при заваривании сохранить все его полезные свойства, сколько чашек можно пить в день и все ли то чай, что чаем называется, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 декабря.

Нет дня, когда в доме пани Елены не слышно этого звука. Чаев у нее около сорока видов. И все на травах.

Каждый – верит – имеет свои, уникальные, свойства. Вот только, говорит, заваривать чай нужно не дольше нескольких минут. Иначе – никакой пользы.

Каждый день в мире выпивают около трех миллиардов чашек чая. Более популярного напитка просто не существует. Летом – охлаждает. Зимой – согревает. Врачи говорят, что он снижает риск сердечных и онкологических заболеваний, замедляет процесс старения, нормализует давление, улучшает настроение и ускоряет процесс мышления.

Ростислав согласен с медиками. Он может привести еще десяток аргументов в пользу чая. Его профессия – молодая и мало кому известная. Мужчина – чайный мастер. Иными словами — он разбирается в чайных церемониях. И именно такую он сегодня проводит и нам. Чаевать будем китайским чаем пуэр. Такое чаепитие стоит от 650 до двух тысяч гривен. Всё зависит от сорта чая. А их на свете тысячи.

Он должен быть по меньшей мере в пять раз дороже хорошо нам знакомый пакетированный. С такими, добавляет Ростислав, нужно быть очень осмотрительными. И обязательно читать слог.

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Испортить чаем здоровье действительно очень легко. Его советуют не пить натощак и перед сном. Очень крепким и очень горячим. Не заливать в чайник воду из-под крана. И знать меру: а это не больше двух чашек чая в день.

Последние три года украинцы к чаю стали более требовательны. Об этом нам рассказывает Климент. Он коллекционер этого напитка, а при этом и его импортер. Он замечает на полках магазинов лучший выбор чая, чем в некоторых европейских городах.

А вот самый дорогой в мире чай просто так не приобретешь. За год китайского "Да Хун Пао" выращивают менее полукилограмма. Потому и стоит он почти семьсот тысяч долларов за кило.

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Как правильно заваривать чай и сколько чашек можно пить в день