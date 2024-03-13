"Горячий" день в России: освобождение от Путина, падение самолета и атака дронов — подробности

В России опасаются нового вторжения российских добровольческих отрядов накануне выборов Путина. Как отмечают в Институте изучения войны, страна-агрессор использует для защиты своей границы с Украиной призывников, вероятно, из-за нежелания передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Российские добровольцы хотят освободить Россию от Путина

Пока российское ПВО занято сразу в нескольких областях, а по соцсетям распространяются кадры пожара на двух нефтебазах. Подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" с двух направлений пересекают границу.

Российские добровольцы в РФ

Все эти подразделения состоят из россиян. Они заявляют на видео: возвращаются домой, чтобы освобождать граждан России от Путина, от санкций, от войны.

Вскоре "Свобода России" публикует видео поселка, освобожденного от БТРа российской армии. Первым из российских чиновников стрелковые бои на территории России осторожно подтверждает губернатор Курской области.

Что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода заявил: это самостоятельная инициатива российских добровольческих формирований. О сотрудничестве с украинскими силами обороны речь не идет.

Андрей Юсов

В течение нескольких часов соцсети спорят – отразили атаку российских добровольцев или нет. Силовики страны-агрессора утверждают о космических цифрах потрясенных людей и техники.

Атака на нефтеперерабатывающий терминал и падение Ил-76

Тем временем под Нижним Новгородом приходится полностью остановить работу сожженного нефтеперерабатывающего терминала, одного из крупнейших в стране, через который проходило 5 процентов всей российской нефти.

Тогда же жители российского города Иваново снимают военный транспортник Ил-76, который горит в воздухе и разбивается, пытаясь сесть на военный аэродром. На этом аэродроме базируются, кроме транспортных, самолеты дальнего радиолокационного наблюдения А-50. Утверждают, что на борту находилось 15 россиян.

Сразу после этого становится известно, что в городскую администрацию Белгорода влетел дрон.

Российские добровольцы заходят в РФ

Как россине реагируют на освободительную армию

В эксклюзивном комментарии ТСН политический представитель легиона Свобода России Илья Пономарев утверждает: во время предыдущих операций местные реагировали на войска, которые приходят с территории Украины дружественно.

Пономарев говорит: далеко от границы не заходят, потому что не имеют собственной артиллерии и западного оружия, а на трофейной российской технике далеко не уедешь.

В России все настолько "под контролем", что власти Курской области запрещают распространять в интернете фото обстрелов, которые показывают место попадания или траекторию полета. А до властей Воронежа дошло, что детей во время воздушной тревоги стоит оставлять на дистанционке. Это был день, в который гораздо больше россиян поняли, как выглядит война - не с пропагандистских экранов, а собственными глазами в собственных городах.

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Напомним, легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино.

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