"Горячка, рвота, кашель, сыпь всюду, даже в горле и носу": история киевлянки, которая болела корью

Корь очень опасна. Им легко заразиться и тяжело болеть. Корь может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и даже смерти. Кроме того, вирус кори атакует и убивает клетки нашего приобретенного иммунитета, отвечающие за защиту против других болезней, и оставляет человека беззащитным перед теми инфекциями, которыми он уже болел и против которых вакцинировался.

Вспышки кори цикличны и происходят в Украине каждые четыре-пять лет. Оказаться среди вспышки без иммунитета к этой болезни – очень неприятно. Наша героиня Яна попала в такую вспышку в конце 2005 года во время учебы в университете. Вместе с сокурсниками она разносила по квартирам агитационные материалы до местных выборов и контактировала с большим количеством людей. Тогда заболели многие студенты.

С тех пор прошло уже почти 20 лет, но она до сих пор вспоминает о болезни с ужасом: «Никому не пожелаю такого опыта. Все началось с температуры более 39 градусов, ничем не сбивавшейся. Жаропонижающие средства на нее просто не действовали, и от этого было очень страшно. Впоследствии на лице началась сыпь на груди, тогда я точно поняла, что это не простуда и грипп».

Из-за высокой температуры Яна вызвала скорую. Ей диагностировали корь и положили в инфекционное отделение одной из киевских больниц.

«Мне сказали, что течение болезни у меня средней тяжести. При этом чувствовала себя ужасно: лихорадка, головная боль, бессилие, боль в горле, удушающий кашель, который не давал спать ночью, да еще и сыпь по всему телу – и не только на коже извне, но и в середине – на слизистых – в носу, роте, горле», – рассказывает она.

В госпитале я поняла, что может быть еще хуже, чем у меня. Корь вызывает сильную интоксикацию, и первые три дня я ничего не могла есть, потому что постоянно ощущала тошноту. Со мной в палате лежала молодая женщина лет тридцати. Ей было очень плохо. Первые несколько дней ее беспощадно рвало – возвращалось все, что она пыталась есть или пить».

В больнице Яна пробыла около полутора недель. Корь осложнился отитом и пришлось лечить еще и воспаление уха. Но для нее все кончилось хорошо. Никаких других последствий, кроме неприятных воспоминаний, у Яны не осталось.

Корь может иметь серьезные долгосрочные последствия как для взрослых, так и для детей, и даже закончиться смертью. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, из 1000 человек, заразившихся корью, 1 умирает, 1 болеет энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения. Ежегодно в мире от кори погибают около 130 тыс. человек, а точных данных о том, сколько из них получает инвалидность или пожизненные проблемы со здоровьем, у нас просто нет.

Корь часто воспринимают как простую детскую болезнь. Но это далеко не так. Кроме тяжелого течения и осложнений, вызванных корью, инфицированный человек через 10 лет может внезапно заболеть паненцефалитом. Это стремительно развивающаяся смертельная болезнь, которая всегда завершается смертью”, — рассказывает детский иммунолог, председатель Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

В этом году в Украине было вдвое больше случаев кори, чем в прошлом. Причины этого – низкий уровень вакцинации против кори среди детей, обусловленный пандемией COVID-19 и войной, а также высокая заразность болезни.

«Кор принадлежит к наиболее заразным инфекциям в мире. Из 10 невакцинированных людей, контактировавших с больным корью, 9 инфицируются тоже», – объясняет врач.

Для защиты от кори требуются две дозы вакцины КПК. По календарю прививок их вводят детям в 12 месяцев и в 6 лет. Детям, не вакцинированным вовремя, вводят две дозы вакцины с интервалом минимум в 28 дней.

Взрослым тоже нужна защита от кори. Тем, кто не был вакцинирован в детстве и не болел корью, или не имеет записей о вакцинации, следует получить по крайней мере одну, а лучше две дозы вакцины КПК.

Вакцинация детей от кори гарантируется государством, дети могут прививаться от него безвозмездно до 18 лет. Взрослые могут получить прививку КПК за свой счет. Вакцинироваться можно в медицинских учреждениях, иметь декларацию с врачом для этого не обязательно. Также против кори прививают на детских точках "Совместно" ЮНИСЕФ, обустроенных в разных городах страны.

Война создает дополнительные условия для распространения инфекций, поэтому очень важно защитить своих детей и защититься самим. Проверьте, есть ли у вас все необходимые прививки по национальному календарю и догоните пропущенные.

Напомним, в Украине корью уже заболело вчетверо больше людей, чем за весь прошлый год.

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