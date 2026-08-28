Последствия нападения на Киевскую область

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Уже вторые сутки Киев и его окрестности терроризируют вражеские дроны. С полуночи в городе прозвучало уже 11 сигналов тревоги, а накануне за сутки — целых 13.

Из-за постоянной угрозы город практически парализован. В частности, во время тревог добраться до Левого берега на метро или общественном транспорте становится невозможно. Накануне вечером столица буквально застряла в огромных пробках, и многие киевляне были вынуждены переходить мосты через Днепр пешком.

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О адских выходных под постоянным обстрелом расскажет корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

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Горящие склады торговых сетей и разгромленные дома

Утро 27 августа, окрестности Киева. Создается ощущение, что солнце сегодня сюда вообще не взошло: из-за густого чёрного дыма вокруг царит почти полная полумрак.

Огромные склады и логистические центры, которые враг сначала уничтожил баллистическим оружием, а затем добил ударными дронами, тушат вертолеты ГСЧС прямо с воздуха. Справиться с масштабным пожаром спасателям не удается целый день. Об уничтожении своих складских помещений уже официально сообщили сети «Сильпо», «Фора», «Comfy» и «Дом игрушек».

Частные дома вокруг логистических центров разбиты на обломки. Это — дом местной жительницы Дарьи. Девушка до сих пор не может поверить, что в том аду ей удалось остаться невредимой.

«Моя кровать стояла у стены, а кровать отца — тоже у стены, и только благодаря этому я выжила! Вытаскивала себя, просто по осколкам бежала босиком… А когда телефон вытащила, самое смешное — звонил будильник, хотя его полностью залило водой», — вспоминает Дарья.

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За последние сутки в столице 13 раз звучала тревога. Атака беспилотников практически не прекращалась ни на мгновение. Один из сбитых дронов упал прямо в реку Днепр, чудом не задев оживленный автомобильный мост. Другой — рухнул непосредственно возле стадиона имени Лобановского. Очередной вражеский беспилотник силы ПВО сбивают прямо над столичным Подолом.

Несмотря на звуки взрывов и густой дым на горизонте, стойкие люди не прерывают урок йоги на свежем воздухе.

В то же время постоянные тревоги полностью парализуют работу столичного железнодорожного вокзала. Поезда задерживаются на несколько часов, а сотни пассажиров вынуждены часами ждать отправления в укрытиях, роль которых здесь выполняют обычные подземные переходы.

Метро тоже переполнено: кто-то прячется на станциях от взрывов, а кто-то не теряет надежды в короткие перерывы между тревогами пересечь Днепр и добраться домой.

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Катастрофа в Вишневом и Бучанском районе

А это уже утро 28 августа. Видео с обычной камеры наблюдения запечатлело настоящее чудо. Обычная придомовая парковка в Вишневом: по двору спокойно идет женщина, и в этот момент раздается страшный взрыв.

Лишь каким-то чудом человек остаётся невредимым. Впрочем, за считанные минуты вся парковка охвачена пламенем. Позже спасатели сообщат: на месте полностью сгорели полтора десятка автомобилей.

К сожалению, в этом районе не обошлось без человеческих жертв. Осколки вражеских снарядов упали прямо на проезжую часть, образовав глубокие воронки. Несколько машин сгорели дотла, один человек погиб.

В Бучанском районе пожарные тушат пожары сразу в трёх местах. Спасатели вынуждены постоянно прерывать работу из-за непрекращающихся тревог — существует высокий риск повторных коварных ударов.

В целом, по состоянию на вечер пятницы Киевская область пережила уже четыре десятка вражеских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев терроризируют уже вторые сутки! Может ли повториться трагедия в Непале? | ТСН 18:00 28 августа

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