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Горят склады, машины, есть погибший: Киев уже вторую сутки подвергается адскому обстрелу — что атакует Россия (фото, видео)
Киев и область уже второе сутки подвергаются массированным ударам с использованием дронов и баллистического оружия. Горят склады торговых сетей, в Вишневом сгорели автомобили, есть погибший.
Уже вторые сутки Киев и его окрестности терроризируют вражеские дроны. С полуночи в городе прозвучало уже 11 сигналов тревоги, а накануне за сутки — целых 13.
Из-за постоянной угрозы город практически парализован. В частности, во время тревог добраться до Левого берега на метро или общественном транспорте становится невозможно. Накануне вечером столица буквально застряла в огромных пробках, и многие киевляне были вынуждены переходить мосты через Днепр пешком.
О адских выходных под постоянным обстрелом расскажет корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.
Горящие склады торговых сетей и разгромленные дома
Утро 27 августа, окрестности Киева. Создается ощущение, что солнце сегодня сюда вообще не взошло: из-за густого чёрного дыма вокруг царит почти полная полумрак.
Огромные склады и логистические центры, которые враг сначала уничтожил баллистическим оружием, а затем добил ударными дронами, тушат вертолеты ГСЧС прямо с воздуха. Справиться с масштабным пожаром спасателям не удается целый день. Об уничтожении своих складских помещений уже официально сообщили сети «Сильпо», «Фора», «Comfy» и «Дом игрушек».
Частные дома вокруг логистических центров разбиты на обломки. Это — дом местной жительницы Дарьи. Девушка до сих пор не может поверить, что в том аду ей удалось остаться невредимой.
«Моя кровать стояла у стены, а кровать отца — тоже у стены, и только благодаря этому я выжила! Вытаскивала себя, просто по осколкам бежала босиком… А когда телефон вытащила, самое смешное — звонил будильник, хотя его полностью залило водой», — вспоминает Дарья.
За последние сутки в столице 13 раз звучала тревога. Атака беспилотников практически не прекращалась ни на мгновение. Один из сбитых дронов упал прямо в реку Днепр, чудом не задев оживленный автомобильный мост. Другой — рухнул непосредственно возле стадиона имени Лобановского. Очередной вражеский беспилотник силы ПВО сбивают прямо над столичным Подолом.
Несмотря на звуки взрывов и густой дым на горизонте, стойкие люди не прерывают урок йоги на свежем воздухе.
В то же время постоянные тревоги полностью парализуют работу столичного железнодорожного вокзала. Поезда задерживаются на несколько часов, а сотни пассажиров вынуждены часами ждать отправления в укрытиях, роль которых здесь выполняют обычные подземные переходы.
Метро тоже переполнено: кто-то прячется на станциях от взрывов, а кто-то не теряет надежды в короткие перерывы между тревогами пересечь Днепр и добраться домой.
Катастрофа в Вишневом и Бучанском районе
А это уже утро 28 августа. Видео с обычной камеры наблюдения запечатлело настоящее чудо. Обычная придомовая парковка в Вишневом: по двору спокойно идет женщина, и в этот момент раздается страшный взрыв.
Лишь каким-то чудом человек остаётся невредимым. Впрочем, за считанные минуты вся парковка охвачена пламенем. Позже спасатели сообщат: на месте полностью сгорели полтора десятка автомобилей.
К сожалению, в этом районе не обошлось без человеческих жертв. Осколки вражеских снарядов упали прямо на проезжую часть, образовав глубокие воронки. Несколько машин сгорели дотла, один человек погиб.
В Бучанском районе пожарные тушат пожары сразу в трёх местах. Спасатели вынуждены постоянно прерывать работу из-за непрекращающихся тревог — существует высокий риск повторных коварных ударов.
В целом, по состоянию на вечер пятницы Киевская область пережила уже четыре десятка вражеских атак.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев терроризируют уже вторые сутки! Может ли повториться трагедия в Непале? | ТСН 18:00 28 августа