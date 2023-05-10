"Горят сраки, горит их техника": артиллеристы на Донетчине за минуты срывают наступления россиян

На Восточном фронте пушкари, чтобы облегчить жизнь пехоте, не жалеют ни снарядов, ни ракет – ежедневно и каждую ночь. А свои пушки и реактивные системы уже пристреляли настолько, что используют их в качестве артиллерийских снайперских винтовок, говорится в ТСН.

"Мы работаем сейчас точечными поражениям противника, подразумевается бронемашина, по танкам стреляем, скоплениям небольшого количества живой силы", — рассказывает боец 59-й бригады имени Якова Гандзюка.

Работают настолько метко, что за экипажем россияне открыли охоту. "Два метра перед машиной взорвался, российский ланцет, видно руками пионеров клеили, это фанерка-манерка, но долетает, какая-то эффективность есть", — показывают бойцы.

В тот день, за час до беспилотника, враг пытался достать ребят ракетой. Огромная воронка – самый яркий пример результативности работы наших реактивников – россияне, чтобы уничтожить один «Град» выпустили целую С300, и не попали.

На карту в телефоне прилетают цели от разведки. Интенсивность работы ребят увеличивается, когда враг пытается штурмовать. "Где-то группки какие-то лезут, где-то колонна, хотят штурм какой-нибудь устроить, лезут к нам, мы где-то их встречаем и бабам туда им", — рассказывает боец "Изя".

"Их наступление проходит там 20 минут и они потом убегают, горят сраки, горит их техника, я их замысла не понимаю, что они сюда лезут", — добавляет Бенжамин.

Пушка МТСА-Б и снаряды к ней у бойцов – трофейные. “Русского производства, их делают сами кацы* и это мы где-то у них отжали и сейчас мы ими работают, так же и МТСА у них была отжата под Херсоном и мы сейчас с ней активно работаем по ним. Она, можно сказать, как снайперша, один-два снаряда, пристрелку сделали, первый бах, второй пристрелка и прямо в цель, хорошая пушка”, — рассказывают бойцы.

Но самое главное — ребятам из этой пушки есть чем стрелять. “Снарядного голода у нас нет, у нас достаточно снарядов, у нас хватает их. На сегодняшний день, я вам могу откровенно сказать, что у нас больше боеприпасов”, — убеждают бойцы, поэтому ходить спокойно оккупанту по нашей земле не дадут.

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