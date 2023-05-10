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"Горят сраки, горит их техника": артиллеристы на Донетчине за минуты срывают наступления россиян

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"Горят сраки, горит их техника": артиллеристы на Донетчине за минуты срывают наступления россиян

Работают настолько метко, что за экипажем россияне открыли охоту.

Работают настолько метко, что за экипажем россияне открыли охоту.

На Восточном фронте пушкари, чтобы облегчить жизнь пехоте, не жалеют ни снарядов, ни ракет – ежедневно и каждую ночь. А свои пушки и реактивные системы уже пристреляли настолько, что используют их в качестве артиллерийских снайперских винтовок, говорится в ТСН.

"Мы работаем сейчас точечными поражениям противника, подразумевается бронемашина, по танкам стреляем, скоплениям небольшого количества живой силы", — рассказывает боец 59-й бригады имени Якова Гандзюка.

Работают настолько метко, что за экипажем россияне открыли охоту. "Два метра перед машиной взорвался, российский ланцет, видно руками пионеров клеили, это фанерка-манерка, но долетает, какая-то эффективность есть", — показывают бойцы.

В тот день, за час до беспилотника, враг пытался достать ребят ракетой. Огромная воронка – самый яркий пример результативности работы наших реактивников – россияне, чтобы уничтожить один «Град» выпустили целую С300, и не попали.

На карту в телефоне прилетают цели от разведки. Интенсивность работы ребят увеличивается, когда враг пытается штурмовать. "Где-то группки какие-то лезут, где-то колонна, хотят штурм какой-нибудь устроить, лезут к нам, мы где-то их встречаем и бабам туда им", — рассказывает боец "Изя".

"Их наступление проходит там 20 минут и они потом убегают, горят сраки, горит их техника, я их замысла не понимаю, что они сюда лезут", — добавляет Бенжамин.

Пушка МТСА-Б и снаряды к ней у бойцов – трофейные. “Русского производства, их делают сами кацы* и это мы где-то у них отжали и сейчас мы ими работают, так же и МТСА у них была отжата под Херсоном и мы сейчас с ней активно работаем по ним. Она, можно сказать, как снайперша, один-два снаряда, пристрелку сделали, первый бах, второй пристрелка и прямо в цель, хорошая пушка”, — рассказывают бойцы.

Но самое главное — ребятам из этой пушки есть чем стрелять. “Снарядного голода у нас нет, у нас достаточно снарядов, у нас хватает их. На сегодняшний день, я вам могу откровенно сказать, что у нас больше боеприпасов”, — убеждают бойцы, поэтому ходить спокойно оккупанту по нашей земле не дадут.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1584
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