Горят жилые дома и автомобили: Украина под массированным ракетным ударом России

Из-за вражеской атаки есть погибший и много пострадавших.

Утром вторника, 2 января, Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Многие пострадавшие.

Какие области оказались под вражеской атакой и какие последствия обстрела на 9 утра — читайте в материале ТСН.ua.

Россия атаковала Киев "Кинжалами" — есть попадание

Россия атаковала столицу аэробалистическими сверхзвуковыми ракетами "Кинжал". По последним данным местных властей, в:

Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов.

Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

Голосеевском р-не падения останков на открытой территории;

Печерском районе – на крышу 9-этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

Подольском р-не возгорания на территории рынка; повреждена газовая труба а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.

Шевченковском районе – падение останков на открытую территорию.

В результате обстрела по состоянию на 9 утра известно о 16 пострадавших. Все они – из многоэтажного дома в Соломенском районе.

"В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики госпитализировали", — написал Кличко.

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Харьков и область: есть погибший и пострадавшие

Также в эпицентре атаки противника оказались Харьков и область. По данным местных властей, оккупанты нанесли ракетный удар по центру города.

"Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары", — проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что россияне атаковали Шевченковский район около 07:30.

По состоянию на 09:08 известно об одном погибшем и 22 пострадавших, из них — 16 госпитализированы. Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате утреннего удара оккупантов по Харькову 41 пострадавший.

Относительно ситуации в области, артиллерийских и минометных ударов врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Временно обесточено в результате обстрелов 20612 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Купянской, Боровской, Изюмской общин.

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Днепропетровскую область атаковали "Шахеды"

В ОВА сообщили, что около полуночи в области работала ПВО. Командование "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" — в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.

"На Криворожье обломки ранее сбитого БПЛА повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили. По Никополю кафиры били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", — призвал он.

Где нет света и воды из-за вражеской атаки окупантов

Из-за российской атаки в Киеве и области частично возникли проблемы с электроснабжением. По информации ДТЭК, временно отсутствует свет в части домов:

Шевченковском,

Святошинском,

Голосеевском,

Подольском,

Оболонском районах

Также частично нет электроснабжения в Киевской области. В частности, частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.

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Там подчеркнули, что как только безопатностная ситуация позволит, специалисты приступят к выполнению работ по возобновлению электроснабжения.

Кроме того, из-за ракетного дара в некоторых районах Киева есть проблемы с водоснабжением. В частности, в Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения.

Напомним, в Харькове из-за российских ракетных обстрелов погиб человек, а количество раненых возросло.

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