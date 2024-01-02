Горят жилые дома и автомобили: Украина под массированным ракетным ударом России

Из-за вражеской атаки есть погибший и много пострадавших.
Утром вторника, 2 января, Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Многие пострадавшие.
Какие области оказались под вражеской атакой и какие последствия обстрела на 9 утра — читайте в материале ТСН.ua.
Россия атаковала Киев "Кинжалами" — есть попадание
Россия атаковала столицу аэробалистическими сверхзвуковыми ракетами "Кинжал". По последним данным местных властей, в:
- Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов.
- Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;
- Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- Голосеевском р-не падения останков на открытой территории;
- Печерском районе – на крышу 9-этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;
- Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
- Подольском р-не возгорания на территории рынка; повреждена газовая труба а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.
- Шевченковском районе – падение останков на открытую территорию.
В результате обстрела по состоянию на 9 утра известно о 16 пострадавших. Все они – из многоэтажного дома в Соломенском районе.
"В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики госпитализировали", — написал Кличко.
Харьков и область: есть погибший и пострадавшие
Также в эпицентре атаки противника оказались Харьков и область. По данным местных властей, оккупанты нанесли ракетный удар по центру города.
"Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары", — проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что россияне атаковали Шевченковский район около 07:30.
По состоянию на 09:08 известно об одном погибшем и 22 пострадавших, из них — 16 госпитализированы. Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате утреннего удара оккупантов по Харькову 41 пострадавший.
Относительно ситуации в области, артиллерийских и минометных ударов врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
Временно обесточено в результате обстрелов 20612 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Купянской, Боровской, Изюмской общин.
Днепропетровскую область атаковали "Шахеды"
В ОВА сообщили, что около полуночи в области работала ПВО. Командование "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" — в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.
"На Криворожье обломки ранее сбитого БПЛА повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили. По Никополю кафиры били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", — призвал он.
Где нет света и воды из-за вражеской атаки окупантов
Из-за российской атаки в Киеве и области частично возникли проблемы с электроснабжением. По информации ДТЭК, временно отсутствует свет в части домов:
- Шевченковском,
- Святошинском,
- Голосеевском,
- Подольском,
- Оболонском районах
Также частично нет электроснабжения в Киевской области. В частности, частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.
Там подчеркнули, что как только безопатностная ситуация позволит, специалисты приступят к выполнению работ по возобновлению электроснабжения.
Кроме того, из-за ракетного дара в некоторых районах Киева есть проблемы с водоснабжением. В частности, в Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения.
Напомним, в Харькове из-за российских ракетных обстрелов погиб человек, а количество раненых возросло.
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