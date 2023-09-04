Горючее, доллар и продукты: чего ждать украинцам зимой и чем стоит запастись уже сейчас

Эксперты ожидают выхода из кризиса уже в следующем году.

Прошлые блекауты и ценовые качели на разные продукты еще свежи в памяти. И многие эксперты обещают нам снова сложную зиму.

С какими ценниками входим в новый сезон, как они изменятся и что стоит купить прямо сейчас – узнавала корреспондентка ТСН-недели Ирина Коваленко.

Продукты

Продавщица Наталья ценники из своей говядины убрала, чтобы не пугать людей.

"Они взглянули на цену и ушли, а так – у людей заинтересованность", – рассказывает Наталья.

Несмотря на то, что цены на мясо выросли на несколько процентов – покупателей еще нужно уговаривать.

"Говяжий ошеек по 190 гривен, яблочко — 255, лопатка 235. Свинина дешевле. Лопатка, например, 175. А тоненькое сало по 120", — рассказывает продавец.

Чего ждать от цен на продукты зимой

Эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше. Впрочем, окончательно цена на мясо будет определена в ноябре после сбора кукурузы, которая является основой комбикорма для скота. А вот что можно приобрести по привлекательной цене – овощи борщового набора.

Семь гривен – стоимость картофеля, если брать 25 килограммов. Цена низкая – потому что урожай очень хороший, говорят на рынке. И цена может еще спуститься, когда картошку полностью выберут.

"Еще только начинают копать, я думаю, дешевле будет", — говорит продавец.

Тем временем морковь по 9 гривен, капуста по 7, свекла – 8 гривен за килограмм. Лук – 9-10 гривен.

Несмотря на это, есть один продукт, который за год упал в цене — масло. Ведь 90% нашего масла уходило на экспорт. Сейчас экспортировать масло по суше технологически очень сложно. Поэтому образовалось перепроизводство. Масла много – и цена его меньше. Заметно поменялись ценники и в аптеках. Преимущественно импортные медикаменты. И их у нас гораздо больше.

Впрочем, это не стихийное удорожание, а планомерное, соответствующее общему росту цен, объясняют эксперты.

Горючее

Прошел год со времен блекаутов, и Украина полностью перекроила систему снабжения и логистику горючего.

"Построена совершенно новая система поставки горючего. Она и географически новая, мы сейчас везем все через западную границу. И логистически, потому что у нас 50 процентов импорта сейчас заезжает бензовозами", – рассказывает эксперт рынка горючего Сергей Куюн.

По его словам, сейчас у нас очень дифференцированная и гибкая система, которая может функционировать несмотря на войну и обстрелы.

А вот цены стали расти.

Чем вырастут цены на горючее

Во-первых, с июля вернули акцизы горючего на довоенный период – с 7 до 20%. Во-вторых, мировые цены на нефть тоже подскочили – с 75 до 85 долларов за баррель.

"Сохраняется еще некоторый потенциал, мне кажется, на 1-2 гривны за литр на бензин, дизтопливо. Где-то 1 гривна на сжиженный газ и после этого мы будем зависеть от одного фактора – это фактор мировых цен", — прогнозирует эксперт.

Энергоприборы

Блэкауты прошлой осенью и зимой заставили многих потратиться на фонарики, павербанки, генераторы. Впрочем, такой спрос наши магазины не выдержали. В этом году готовятся более тщательно и продажи уже начали расти.

Руководитель отдела электроники Артем Кузнецов рассказывает, что в основном люди покупают зарядные станции. Также поднялись продажи по генераторам. Среди таких товаров как фонари, газовые баллоны спрос немного меньше, но мы также видим, что покупают уже больше.

Как подготовиться к зиме уже сегодня

В прошлом сезоне далеко не все успели приобрести необходимые товары – потому что и ассортимент был меньше, а цены из-за дефицита – космические. Так что если вы хотите света в возможный зимний блекаут – сейчас самое время эти приборы приобрести. Потому что и цены ниже — вдвое. И выбор гораздо шире, пока.

"Сейчас действительно хороший ассортимент и довольно приятная цена. Если будет повторение и поставщики не смогут быстро среагировать, то будет, конечно, снова какой-то коллапс", — говорит Артем Кузнецов.

Курс доллара

Сегодня 1 доллар стоит около 38 гривен. Впрочем, его значения могут колебаться и фактор здесь отнюдь не традиционный.

Экономист Александр Савченко рассказывает, что курс уже зависит от ПВО. Чем она лучше, тем курс более стабилен и цены меньше.

Фронт стал одним из основных факторов курса валют. Конечно, после стабильной финансовой помощи. Ежемесячно в Украину заходит 3-4 миллиарда долларов, что держит экономику на плаву и курс тоже.

"У нас есть два курса: один – межбанк, а второй – для людей. И для людей есть отличие. На уровне 5-10 процентов", – рассказывает эксперт.

Чего ждать от курса доллара зимой

Он добавляет, что сейчас Нацбанк хочет сравнить эти курсы.

"Может быть 39, может быть даже 40. Но больше 41 не будет", – рассказывает он.

В общем, значительных турбулентностей специалисты не ожидают. Напротив – с оптимизмом смотрят на следующий год и ожидают выхода из кризиса.

Топливо, продукты и доллар - что с ними будет: чем стоит запасаться на зиму уже сегодня?

Отметим, что эксперты прогнозируют, что осенью в Украине вырастут цены на продукты. На подорожание повлияют спрос, экспорт, а также возросшая стоимость горючего и электроэнергии.

Также мы сообщали, что власти некоторых областей Украины начали разрабатывать графики отключения света для бытовых потребителей. Их будут вводить при дефиците генерации энергии.

Добавим, электроэнергия для бизнеса в Украине подорожала. В июле средневзвешенная цена купли-продажи ресурса на рынке в сутки вперед (РДН) выросла на 23,5% — с 2971,41 грн/МВт*ч до 3669,87 грн//МВт*ч.

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