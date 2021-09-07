Госбюджет-2022, тарифы на газ и тепло, а также кадровые изменения: на чем сосредоточится Рада этой осенью

Госбюджет-2022, тарифы на газ и тепло, а также кадровые изменения: на чем сосредоточится Рада этой осенью

Нардепы вышли из летних каникул.

Сегодня, 7 сентября, в Верховной Раде стартовал новый политический сезон. Новую сессию открыли после летних каникул, и она обещает быть горячей. В частности, из-за законов о новых налогах и олигархах, которые вызывают много споров.

О первом парламентском дне после летних каникул, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Сессию традиционно открыли пением гимна. Вместе с нардепами спел государственный хор, который каждый раз приглашают в Раду в полном составе. Среди приоритетов будущей сессии, которые объявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, в частности, госбюджет, а еще тарифы на газ и тепло. Хотя, как признает Разумков, они являются специализацией правительства, а не парламента.

"Главный вопрос — это газ, тарифы. Этот вопрос правительства, но мы готовы помочь", — заявил он.

А вот утром на согласительном совете Разумков призвал "Слугу народа" Александра Трухина, который спровоцировал ДТП, потому что якобы был пьян, все же выйти на люди и объяснить, что случилось.

"Человек должен выходить и говорить — не надо создавать себе и парламенту проблем, надо выйти и честно сказать, какая ситуация, что случилось. Я уже говорил, что в ДТП можем попасть все — мы все люди, все ездим за рулем, но потом, когда ты промолчал минуту, проблема отражается на всех депутатах, от большинства, меньшинства, от власти. Это тот негатив, который точно не нужен украинскому парламенту сегодня", — высказался Дмитрий Разумков.

После такого призыва Трухин, который ранее никоим образом не комментировал эту историю, впервые таки сделал это. Говорит, в момент аварии, в которой пострадали четверо взрослых и двое детей, был трезв. А вот самое важное, был ли он за рулем, Трухин не сказал, мол, адвокаты запретили.

"Мне бояться нечего. Я не считаю себя виновным. Я абсолютно честный человек. Когда будут подготовлены все материалы следствия, я выйду на брифинг... Абсолютно открытый... Хотел на самом деле собрать брифинг, но еще раз повторюсь, и следователи, и адвокаты запретили что-либо комментировать... Я могу вам с полной уверенностью сказать, что пьян я не был", — утверждает он.

Кроме того, сегодня впервые с момента карантина кулуары парламента открыли для журналистов. Но общаться с депутатами могут только сорок представителей СМИ, в то время как обычно в стенах Рады работает около двухсот. Вход только по специальным карточкам.

Те, кому все же посчастливилось попасть в кулуары, обнаружили, что их разделили специальными лентами. Первый этаж и половина второго только для депутатов. Какую санитарную функцию выполняют эти ленты, которые ограничивают передвижения журналистов более чем половиной территории кулуаров, непонятно.

Вместо этого они закрывают доступ к тому сектору, где обычно находятся нардепы от "Слуги народа". Избегать нежелательного общения и время неприятных вопросов — привилегия, которые получили депутаты именно президентской фракции.

Прогноз на политическую осень обещает кадровый шквал. В монокоалиции говорят о нескольких министрах, которые вскоре могут лишиться должностей. Кто именно, не называют, мол, еще ищут преемников. Однако, по кулуарным данным, наиболее претензий сейчас к министру обороны.

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Новости Украины: как в Верховной Раде стартовал новый политический сезон

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