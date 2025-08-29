- Дата публикации
Госпитализировали с температурой: в Белой Церкви в больнице умер 10-месячный ребенок
В полиции Киевской области говорят, что по факту смерти ребенка ведется расследование.
В Киевской области в больнице скончалась 10-месячная девочка. Трагедия произошла в Белой Церкви.
Мать ребенка говорит, что ребенок умер из-за халатности врачей. Девочку госпитализировали с температурой и рвотой в Киевскую областную детскую больницу №2 и поставили диагноз ОРВИ.
По словам матери, ребенку назначали капельницы без анализов, после чего появились подкожные пятна и ухудшение состояния. Утром девочку перевели в реанимацию, где она скончалась.
Что говорят в полиции?
В полиции Киевской области ТСН.ua подтвердили смерть ребенка.
«Следователями Белоцерковского управления полиции Киевской области открыто уголовное производство по факту смерти ребенка, а именно по пункту 2, части 2, статьи 115 УКУ», — сообщили в полиции Киевской области.
Там добавляют, что следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, идет следствие.
В больничном заведении на телефонные звонки не отвечают, поэтому пока неизвестна позиция медиков.
