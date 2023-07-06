Госпредприятие потратит 5 млн гривен на пиар и мультик: в Киеве заметили новый скандальный тендер

В "Лесах Украины" объяснили, откуда идут средства и зачем им мультик.

На площадке публичных закупок ProZorro заметили очередной скандальный тендер. Государственное предприятие "Леса Украины" во время войны заключило договор на услуги по пиару на сумму более 5 млн гривен. В тендере, в частности, речь идет о создании анимационного фильма. Пользователи Сети удивляются сумме средств, которые планируется потратить.

Зачем госпредприятию мультик и реклама за такие средства, а также, откуда на это идет финансирование, узнавал ТСН.ua.

Отметим, что "Леса Украины" — это единственное государственное предприятие, созданное в рамках реформирования лесной отрасли. Оно отвечает за охрану, защиту, лесоразведение, лесовосстановление и весь комплекс других функций, включая заготовку и реализацию древесины.

Центральный офис госпредприятия находится в Киеве. Также он имеет девять региональных офисов и 150 филиалов. На сайте "Леса Украины" говорится, что среди их приоритетов — сохранение и приумножение лесов, неистощающее использование лесных ресурсов, высокие показатели рентабельности и поддержка армии.

О чем идет речь в тендере

Тендер на рекламные и маркетинговые услуги (пиар) госпредприятие провело в мае. В нем победило общество с ограниченной ответственностью “Мейнстрим”, которое было единственным участником. Договор заключили на 5 007 500 гривен.

Как говорится в тендерной документации, компания должна предоставить следующие услуги:

аудит средств массовой информации

формирование информационной политики

изготовление рекламных видеороликов

фотосъемка

дизайн промоматериалов

создание анимационного мультфильма

Отмечается, что исполнитель должен сделать короткий мультик до 60 секунд в формате истории о том, как древесина спасает украинцев от внешнего врага. Со времен Киевской Руси и по настоящее время.

Скриншот / Фото: ProZorro

Откуда идут средства на пиар

Руководитель сектора PR и коммуникаций ГП "Леса Украины" Ксения Григорьева объяснила сайту ТСН.ua, что по состоянию на данный момент предприятие только провело тендер и заключило договор с компанией. Сумму более 5 млн гривен сразу не платили. Средства будут отдаваться частями, после выполнения работ и заключения соответствующих актов.

Она утверждает, что средства, которыми будут платить за пиар предприятия, заработало предприятие. Реклама, создание мультфильма и другие услуги не финансируются из государственного или другого бюджета, заверила Ксения.

Зачем госпредприятию мультик

Работница предприятия говорит, что "Леса Украины", в частности, рассказывают украинцам как правильно вести себя в лесу и занимаются воспитанием детей. Для этого необходима правильная коммуникация, объясняет Ксения.

"Сюда же мультик идет, например. Так гораздо проще воспитывать молодое поколение. У нас есть школьные лесничества, мы делаем и мультики, мы заказываем и баннеры, запускали большие информационные кампании с бордами по пожарам в лесу. Потому что 90% лесных пожаров происходят из-за человеческой халатности. И нам нужно общаться с людьми, доносить эту информацию, как правильно взаимодействовать с огнем. Ведь один непогашенный костер может привести к десяткам гектаров выгоревшего леса", – говорит Ксения.

Фото со страницы ГП "Леса Украины" в Facebook

Сколько средств на него потратят

По ее словам, на мультик не планируют потратить такую огромную сумму, как сейчас пишут в Сети.

"Почему-то начали распространять информацию, что пять миллионов мультик. Нет. Там, мне кажется, заложена сумма 400 тысяч. Это рисуемая мультипликация. Она о древесине", – объясняет она.

Ксения говорит, что госпредприятие также активно помогает Вооруженным силам Украины. Однако новости об этом подхватывают не столь активно, как их закупки на большие суммы.

"Почему-то никто не распространяет, что мы постоянно помогаем армии. У нас помощь нашему войску составила уже более одного миллиарда гривен. Мы передаем технику, древесину, снабжаем военных древесиной. Это строительство фортификационных сооружений, отопление – вообще на все нужды мы полностью снабжаем военных древесиной”, – добавляет Ксения.

Напомним, в Киеве недавно также разразился скандал из-за тендера на миллионы. В соцсетях активно обсуждали реконструкцию столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Там планируют потратить на реконструкцию столовой более 88 миллионов гривен.

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