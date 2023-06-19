Госсекретарь США Блинкен встретился с главой КНР Си Цзинпином: на исторических переговорах говорят о войне в Украине

Блинкен первый американский высокопоставленный чиновник, который посещает Пекин за последние 5 лет.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Китае. Отношения между странами и в Вашингтоне и в Пекине называют напряженными, и еще до начала визита не советовали ждать каких-либо прорывов. Одной из тем переговоров, как заявлял Блинкен перед вылетом в Пекин, будет война в Украине. Китай остается одним из самых преданных друзей России, говорится в ТСН.

Энтони Блинкен в Китае второй день. В воскресенье он в общей сложности 7,5 часов провел со своим непосредственным коллегой – министром Цинь Ганом. В понедельник встречается еще с одним высокопоставленным дипломатом Вань И. Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники писали, что в Государственном департаменте надеялась также и на встречу с главой КНР Си Цзинпином. И важнейшие переговоры во время визита Энтони Блинкена в Китай все же состоялись. Однако об их результатах пока неизвестно.

На прошлой неделе товарищ Си нашел время для встречи с другим американцем – основателем "Майкрософт" Биллом Гейтсом.

Отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком, с момента установления, уровне – это оценка министра иностранных дел Китая. В последнее время отношения только ухудшались.

Чуть ли не на грань вооруженного конфликта их сначала поставил визит бывшей спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. За тем, не попытается ли Китай приземлить ее самолет, следил весь мир.

В феврале свой визит в КНР срочно отменил Госсекретарь Блинкен после того, как Штаты сбили китайский воздушный шар-шпион над своей территорией.

Кроме экономического соперничества две страны разделяют глубинные геополитические противоречия. Тайвань, считающий Китай своей суверенной территорией, находится под протекторатом Соединенных Штатов. Президент Байден неоднократно заявлял, что американская армия будет защищать Тайвань, если Китай попытается напасть на него.

В то же время, Китай фактически находится на стороне России в войне с Украиной. Предложенный Пекином мирный план выгоден только России, так мирные инициативы Китая комментировал президент США Джо Байден. Соединенные Штаты внимательно следят, решится ли Китай оказать Путину военную поддержку. Пока в Россию он поставлял только продукцию двойного назначения.

Кроме того, в США неоднократно заявляли, что победа Путина в Украине, кроме всего прочего, дала бы плохой сигнал другим диктаторам и намек на товарища Си здесь прозрачный.

Никакие совместные комментарии для прессы от китайской и американской стороны во время этого визита не запланированы.

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