Госсекретарь США попал в Турции на новое землетрясение, но говорил о войне в Украине

К турецко-сирийской трагедии стихия добавила жертв, хотя там еще не успели разобрать старые завалы. По меньшей мере шесть человек погибли, более трехсот получили ранения в результате новых толчков накануне. В этот же день в Турцию впервые за два года, с тех пор как Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов, приехал американский госсекретарь, говорится в ТСН.

Новые шестибалльные толчки разрушают уцелевшие ранее дома. Десятки раненых в предыдущих землетрясениях приходится эвакуировать из больниц, потому что по ним ползут трещины. Количество жертв растет чуть ли не каждый час, а под завалами все еще есть живые, поэтому рискуя жизнью, ведь вполне возможны новые толчки в любой момент, спасатели приходятся разбирать завалы снова.

Из-за невыразимой человеческой трагедии политики в Анкаре и Вашингтоне откладывают в сторону многочисленные разногласия. Госсекретарь США, глава американской дипломатии Энтони Блинкен, направился в Турцию. На встрече с Эрдоганом он подтвердил обязательство Соединенных Штатов оказывать необходимую помощь государству-союзнику по НАТО и выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим от землетрясений. Однако кроме этого, говорили за закрытыми дверями и о другой беде - как поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, и то, как строить коллективную безопасность дальше – учитывая Китай, склоняющийся в сторону России.

«Мы озабочены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать российскую войну в Украине летальным оружием, за этим мы очень серьезно наблюдаем. Много месяцев назад, когда президент Байден говорил с президентом Си Цзиньпином, он сказал ему: будут ли реальные последствия в наших отношениях с Китаем в случае, если Китай предоставит России летальное оружие или будет системно помогать избегать санкций. Мы опасаемся, что именно это Китай сейчас собирается делать”, – заявляет Блинкин.

До сих пор Турция держалась нейтралитета, однако теперь министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу называет Россию угрозой номер один для НАТО и уверяет, что никаких товаров для военных нужд России его государство не поставляло. А если поставляла, то пусть Соединенные Штаты это докажут, и Анкара обещает немедленно принять необходимые меры, чтобы это прекратить. “Информация, что мы экспортируем в Россию товары, которые можно использовать в оборонной отрасли, типа электроники — не соответствуют действительности. Мы попросили и Соединенные Штаты и Европейский союз предоставить нам любые документы, если у них есть доказательства. В случае если наши компании игнорируют санкции — мы с этим разберемся”, — заявляет Мевлют Чавушоглу.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что за прошлый год 13 турецких компаний сперва закупили у Соединенных Штатов, а затем отправили в Россию оборудование, электронику и другие необходимые военным запчасти – общей суммой в 18 с половиной миллионов долларов. Если информация подтвердится – это грубое нарушение американских санкций.

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