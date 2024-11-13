Госсекретарь второго термина Трампа: как вероятный кандидат Марко Рубио относится к Украине

От ожесточенных соперников в 2016 году до ближайших соратников в 2024 году. Именно так можно описать эволюцию отношений между сенатором Марком Рубио и избранным на выборах 5 ноября Дональдом Трампом. Восемь лет назад Марк Рубио тоже хотел стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, позиционировав себя единственным, кто может остановить Трампа, называя его "мошенником". Однако Рубио не выиграл номинацию и праймериз. Уже в 2024 году Трамп даже рассматривал Рубио своим кандидатом в вице-президенты. Впрочем, выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса.

Ранее ТСН.ua уже сообщал, что в шорт-листе кандидатов на должность госсекретаря кроме Марко Рубио также были сенаторы Билл Гагерти из Теннесси, Том Коттон от Арканзаса и бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Однако наиболее обсуждаемой была кандидатура бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, непримиримого критика ФРГ и до сих пор напоминающего Берлину о российском газе и "Северных потоках".

Но номинацию на должность госсекретаря все же получил Марк Рубио. Его относят к ястребиному крылу Республиканской партии, отличая его жесткую позицию по отношению к Китаю и Ирану. Здесь его взгляды совпадают с подходами кандидата Трампа на должность советника по нацбезопасности, конгрессмена Майка Волтца. Если Марк Рубио будет утвержден, он станет первым латиноамериканцем в должности госсекретаря США. И это не удивительно, ведь благодаря голосам латиноамериканцев и темнокожих американцев Трамп выиграл президентские выборы-2024.

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Будучи членом Комитета по международным отношениям Сената, Рубио поддерживал вмешательство в Ливию в 2011 году и критиковал Трампа за предложение вывести американские войска из Сирии и Афганистана. Однако уже в прошлую среду, 6 ноября, на следующий день победы Трампа на выборах, Марко Рубио в интервью CNN заявил, что США вступают в эру прагматичной внешней политики, потому что противники – Китай, Россия, Иран и Северная Корея – объединяются.

Как и взгляды Майка Волтца, позиция Марко Рубио относительно войны России против Украины с 2014 года и по сей день кардинально изменилась. Причем, не в лучшую для Киева сторону. Еще десять лет назад сенатор от Флориды призвал отрезать российские банки от международной платежной системы SWIFT за оккупацию Крыма. В январе 2022 г. он сделал аналогичное заявление, добавив, что нужны широкие санкции против Путина и кремлевской верхушки, а также всех российских госпредприятий.

Однако уже в конце 2023 г., выступая за сохранение НАТО (Рубио был лидером в продвижении двухпартийного законодательства, которое усложнит для Трампа вывод США из НАТО – ред.), Марко Рубио неоднократно заявлял, что война России против Украины должна закончиться за столом переговоров, критикуя Администрацию. Байден за неспособность определить, что значит победа Украины. А во время блокирования Трампом в Конгрессе с сентября 2023 года по апрель 2024 года пакета военной помощи Украине почти на $61 млрд, Марко Рубио заявлял, что американские налогоплательщики имеют право знать, на что в Украине тратятся их деньги.

В своих последних интервью Марко Рубио говорил, что Украине нужно искать урегулирование с Россией путем переговоров, а не сосредотачиваться на возвращении всех оккупированных Россией территорий. "Я не на стороне России. Однако, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путём переговоров", – говорил Рубио в интервью NBC News в сентябре.

В конце концов, как и в случае с кандидатурой Трампа на должность его советника по нацбезопасности Майка Волтца, также больше сфокусированного на Иране и Китае, так и с Марко Рубио для Украины тоже открывается окно возможностей. В 2020 году Пекин даже ввел санкции против сенатора Рубио в ответ на введение США санкций за ограничение политических свобод в Гонконге. "Получить Рубио (в должности госсекретаря – ред.) для Китая хуже, чем снова получить Помпео", — цитирует CNN бывшего чиновника Администрации Трампа.

ТСН.ua уже писал, что увеличение давления во второй президентский срок Трампа на ось зла – Китай-Иран-Северная Корея – которая поддерживает Россию, может помочь и Украине. Для Киева здесь открывается целый ряд возможностей, в том числе по поводу объяснения, что война России против Украины, региональная война на Ближнем Востоке и возможное будущее обострение в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны между собой.

Кроме того, по информации Fox News, Трамп планирует назначить "украинского спецпредставителя мира", который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. "Очень скоро вы увидите очень высокопоставленного спецпосланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования", — пишет Fox News, ссылаясь на источники в окружении Трампа, и напоминая, что за его первый президентский срок аналогичную позицию занимал всем известный в Украине Курт Волкер.