Гостиная обрушилась на нижние этажи: в разрушенных домах Харькова разбирают завалы

С начала войны в Харькове российские оккупанты повредили более 2 тысяч домов, которые жителям пришлось покинуть.

На рассвете, 19 мая, Харьков снова вздрогнул от попадания вражеского снаряда. На этот раз российские оккупанты попали в котельную Института эндокринной патологии. По предварительным данным областной военной администрации, обошлось без пострадавших. Несмотря на вражеские обстрелы, в городе разбирают завалы в разрушенных многоэтажках, где сотни харьковчан потеряли свое жилье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Супруги харьковчан Владимир и Татьяна 20 лет прожили в квартире, которая теперь разрушена из-за обстрела россиян. В марте вражеский снаряд попал в здание, разрушив три этажа.

Гостиная просто обрушилась на нижние этажи. Где-то в куче кирпича супруги пытаются разглядеть свои вещи — шкафчик с бельем, телевизор, от которого осталась сама коробка, ковры.

В квартире уцелели кухня и спальня. В коридоре в шкафчике даже выстоял семейный сервиз. А над провалом в бывшей гостиной висит батарея отопления.

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Спасатели призывают людей не заходить в поврежденные квартиры, потому что существует риск обвала.

"Существует ржавение, старение металла и другие внешние факторы, которые могут вызвать самовольное падение плиты", — предостерегает капитан службы гражданской защиты Сергей Билоус.

Завалы в этой многоэтажке спасатели не могли разобрать два месяца — все из-за постоянных обстрелов. Микрорайон "Горизонт" решисты обильно поливали "градами" с первых дней полномасштабного вторжения. Вражеские снаряды здесь не обошли ни одного дома.

“Почти каждый дом лишился оконных рам. Некоторые дома утратили несущую опору. Дома нужно восстанавливать полностью или частично”, — рассказывает спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Всего с начала войны в Харькове российские оккупанты повредили более 2 тысяч домов. Большинство людей из разбитых квартир переехали к родственникам или знакомым. Другим – местные власти предоставляют временное жилье. Все они надеются получить денежную компенсацию от государства и жить в собственном доме.

В Харькове, несмотря на обстрелы, разбирают завалы в разрушенных многоэтажках

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